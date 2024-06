Lei portuguesa já admite perda de bens sem condenação? Magalhães e Silva diz que sim

Por exemplo, continua Manuel Magalhães e Silva, “os casos relativos ao óbito de um determinado arguido alvo de apreensão preventiva de bens, de saldos bancários ou de numerário” já “permitem a perda de bens a favor do Estado.”

Sobre a alegada inconstitucionalidade da proposta do Governo PSD/CDS, Magalhães e Silva diz que o “Tribunal Constitucional já analisou vários casos relacionados com a perda alargada de bens sem condenação transitada em julgado e considerou que essa legislação está de acordo com a nossa Constituição”, enfatiza.

Sem conhecer a proposta concreta da ministra Rita Júdice, que ainda vai ser construída do ponto de vista técnico-jurídico, Magalhães e Silva adianta que “o que o Governo quer fazer, por inspiração da diretiva europeia publicada em abril de 2024, é alargar essa perda de bens a outros crimes.”

Ou seja, “a perda de bens sem condenação nas circunstâncias que já existe para determinados crimes de catálogo, nos quais está a corrupção passiva, entre outros” poderá estendida “outros crimes. Por exemplo, O Governo deve querer alargar — especulo eu — para os crime de corrupção ativa, participação económica em negócio e outros ilícitos criminais de funcionário”, conclui o conhecido advogado.

Programa eleitora da AD referia confisco de bens por via de processo civil

Miguel Pereira Coutinho, penalista do escritório Cuatrecasas, é mais cauteloso e diz que, “em determinados casos, a lei já permite a declaração de perda a favor do Estado das vantagens do crime, mesmo quando haja arquivamento. Ou seja, sem necessidade de condenação.”

Contudo, Pereira Coutinho considera que “isso não se confunde com a chamada perda alargada, que no fundo corresponde à perda da diferença entre o valor do património total do arguido e aquele que seja congruente com o seu rendimento lícito. Para esses casos, só com condenação será possível, alias sob pena de violação do principio do in dubio pro reo.”