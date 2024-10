"Crimes de guerra" e "escudos do Hezbollah". Capacetes azuis no Líbano no centro do novo embate entre Israel e ONU

Um ataque a uma torre de vigia. Entradas ilegais e explosões perto de postos da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL, sigla em inglês). Capacetes azuis feridos. Nos últimos dias, têm sido vários os episódios que colocam em risco de vida os membros da missão de paz. “Saiam do caminho de perigo” foi o aviso do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. Contudo, as indicações dadas por responsáveis da Organização das Nações Unidas (ONU) vão em sentido inverso: independentemente da pressão de Israel, ficarão no Líbano. E António Guterres, secretário-geral da ONU, sugeriu que os “ataques” israelitas a membros da UNIFIL podiam constituir uma “violação do direito internacional e um crime de guerra”.

Ao longo da História, a relação entre o poder político israelita e a ONU nunca foi pacífica com críticas de parte a parte, que se intensificaram após o início da guerra na Faixa de Gaza em 2023. O conflito sai agora do plano da retórica e envolve as Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla em inglês) e os capacetes azuis da UNIFIL. Desde que começou a invasão terrestre no Líbano, as tropas de Telavive foram instruídas a destruir as infraestruturas pertencentes ao Hezbollah, o grupo xiita pró-iraniano que controla parte do sul do território libanês. Israel argumenta que os capacetes azuis estão a impedir de concretizar esse objetivo ao não se retirarem de certas zonas.

Contudo, o mandato até 31 de agosto de 2025 proveniente do Conselho de Segurança, o órgão mais importante das Nações Unidas, não permite que simplesmente as forças de manutenção de paz da UNIFIL abandonem os postos na “linha azul” — de cerca de 120 quilómetros — estabelecida no sul do Líbano. Seguindo essa lógica, vários Estados-membros da ONU têm vindo a público criticar as ações israelitas, principalmente aqueles países que têm nacionais no terreno, como Espanha, França e Itália.