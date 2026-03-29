Delille já foi alvo de sete processos disciplinares e sancionado em três. E está a ser investigado em mais um devido à Operação Marquês

Os três advogados escolhidos por José Sócrates para a sua defesa no julgamento da Operação Marquês estão todos sob algum tipo de escrutínio disciplinar da Ordem dos Advogados (OA), devido à forma como atuaram no processo. Pedro Delille, o seu principal represente, já responde a um processo disciplinar por este caso — que é o oitavo no seu histórico profissional, todos no Conselho de Deontologia de Faro.

Delille acumula sanções e procedimentos: foi punido com multas e censura em três casos desses casos, viu um processo ser arquivado e beneficiou da amnistia papal em outros três processos, aplicada aquando da visita do Papa Francisco a Portugal, em 2023. Desconhecem-se os detalhes desses processos amnistiados e as fases em que se encontravam.

Os três mandatários — Pedro Delille, José Preto e Sara Leitão Moreira — acabaram por renunciar todos à defesa do ex-primeiro-ministro em momentos distintos, levantando dúvidas sobre o cumprimento das regras deontológicas dos advogados. Segundo apurou o Observador, na sequência de participações da juíza Susana Seca e de um pedido do bastonário João Massano, todos estão agora sob análise disciplinar, em diferentes níveis, pelos Conselhos de Deontologia nas regiões onde estão inscritos: Faro, Lisboa e Coimbra.

Pedro Delille já tem processo disciplinar instaurado. Sara Leitão Moreira é visada num processo de averiguação. José Preto encontra-se numa etapa de ação disciplinar semelhante, sujeita a apreciação liminar.

Numa fase em que a sua representação legal no julgamento está atribuída ao defensor oficioso Luís Esteves — por indicação do Conselho Geral da OA, na sequência da instabilidade causada pelas sucessivas renúncias —, José Sócrates já veio contestar a legitimidade dessa nomeação. O antigo governante procura constituir um novo mandatário e chegou a passar uma procuração ao advogado Filipe Baptista para assumir a defesa. Porém, o advogado de Sofia Fava (ex-mulher de Sócrates) não avançou, devido à recusa do tribunal em interromper o julgamento por 10 dias para que pudesse estudar os factos do processo relativos ao ex-primeiro-ministro.

Delille enfrenta o oitavo processo disciplinar

Pedro Delille acompanhava José Sócrates desde o início da Operação Marquês, mas renunciou, de surpresa, à defesa do ex-primeiro-ministro a 4 de novembro. Fê-lo com efeitos imediatos, sem cumprir o prazo de 20 dias, previstos para os advogados, durante o qual deveria assegurar a representação — foi imediatamente sancionado pelo tribunal, tendo a juíza Susana Seca decidido enviar uma participação disciplinar.

Essa comunicação demorou algum tempo a percorrer os organismos da Ordem dos Advogados, mas já teve consequências no Conselho de Deontologia (CD) de Faro da Ordem dos Advogados, onde Pedro Delille está inscrito. “O Conselho de Deontologia de Faro já instaurou um processo disciplinar na decorrência da situação descrita e o mesmo encontra-se em fase de instrução”, explicou o CD de Faro, em resposta a questões do Observador.

O organismo, presidido atualmente pela advogada Mónica Santos Duarte, informou também que as diligências de instrução decorrem num prazo de 180 dias (que pode ser prorrogado, se necessário) e que o processo “tem natureza secreta”. Pedro Delille foi autuado pelo organismo com competência disciplinar regional e o processo já tem um instrutor atribuído — um membro do CD de Faro.

Nem sempre Pedro Delille esteve inscrito no Conselho Regional de Faro e sujeito à ação disciplinar do respetivo Conselho de Deontologia. Ainda assim, de acordo com os dados fornecidos ao Observador, a sua conduta já lhe valeu um total de oito processos disciplinares, incluindo o procedimento recentemente instaurado na sequência da forma como decorreu a sua saída do julgamento do processo Marquês.

“O senhor advogado foi visado em sete processos neste Conselho de Deontologia, tendo-lhe sido aplicadas duas penas de multa — uma delas ainda não transitou em julgado — e uma sanção de censura”, esclareceu fonte oficial do Conselho Regional de Faro. A mesma fonte refere que, a “três” dos processos, foi “aplicada a amnistia papal”.

O novo procedimento instaurado na sequência da participação do Juízo Central Criminal de Lisboa, onde decorre o julgamento da Operação Marquês, é assim o oitavo no histórico disciplinar do ainda advogado de José Sócrates — que continua a representar o ex-primeiro-ministro no chamado processo secundário da Operação Marquês.

No passado, o advogado esteve inscrito no Conselho Regional de Lisboa e abrangido pela ação disciplinar do Conselho de Deontologia de Lisboa da OA, onde também foi alvo de procedimentos disciplinares. O Observador tentou contactar Pedro Delille, mas não foi possível obter uma resposta até à publicação deste artigo.