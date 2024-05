Depois da recuperação do tempo de serviço, há nova fricção entre professores e Governo: a revogação do "acelerador" das carreiras

Escalões, avaliação, reforma e ultrapassagens

Além da não revogação do decreto-lei, sindicatos como SIPE, SEPLEU e S.TO.P levam para a mesa das negociações outros temas. Júlia Azevedo espera que “o ministério ceda” no que toca à exigência de permanecer no mínimo um ano num escalão antes de progredir para o seguinte.

“O ministério disse que estava previsto no Estatuto da Carreira Docente. Esteve mas já não está!”, diz a presidente do SIPE. No documento em questão lê-se que o “reconhecimento do direito à progressão” obriga à “permanência de um período mínimo de serviço docente efetivo no escalão imediatamente anterior”, mas não especifica a duração.

O mesmo sindicato quer discutir a avaliação dos docentes, que o Governo quer manter. Segundo a lei, os professores têm “de ser avaliados no ano imediatamente anterior ao da progressão”. Essa avaliação tem de ser pedida pela escola ou pelo próprio professor, que, até à decisão do Governo de repor o tempo de serviço em setembro, “não sabia que ia progredir”, lembra Júlia Azevedo. Assim, o professor terá de esperar até julho de 2025, quando ocorrem as reuniões de avaliação seguintes. Até lá, o” tempo de serviço será perdido”, alerta.

Já o SEPLEU quer falar sobre os professores que estão à beira da reforma. “Queremos beneficiar, de algum modo, aqueles que estão no 10.º escalão porque já não vão receber nada”, diz Pedro Gil ao Observador. O líder do sindicado reconhece que “propor que se reformem mais cedo não dá porque faltam professores, mas pode criar-se outro mecanismo”. Na semana passada, o ministro da Educação afastou esta hipótese: “O tempo de recuperação é para os professores que estão no ativo”, disse.

O S.TO.P. aproveitará a próxima ronda negocial para discutir sobre os “docentes que foram ultrapassados na carreira por pessoas com menos tempo de serviço”, diz André Pestana. É o caso de professores que estavam nos quadros e tiveram tempo de serviço congelado (acabando por não progredir de escalão) e que foram ultrapassados por professores que estavam a contrato, cujo tempo de serviço nunca foi congelado.