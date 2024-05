Setembro ou julho? Devolução do tempo de serviço deverá acontecer mesmo este ano. Sindicatos exigem que fique em decreto-lei

1 de setembro de 2024. Foi esta a data que o Ministério da Educação propôs aos sindicatos dos professores para iniciar a devolução do tempo de serviço congelado. Os 12 dirigentes entraram de pé atrás na sala de negociações — depois de o ministro das Finanças atirar para 2025 o início da reposição — e, apesar de não terem saído desapontados, exigem que seja publicado em decreto-lei. Nas próximas reuniões querem negociar a antecipação da devolução para julho e o aumento do valor da primeira tranche. O Governo afirmou ter “abertura para melhorar” a proposta que apresentou esta sexta-feira.

Foi uma manhã repleta de reuniões para Fernando Alexandre, com a Fenprof a abrir as hostilidades. À saída da sala onde negociaram por hora e meia, o dirigente Mário Nogueira fez o anúncio: “A recuperação do tempo de serviço vai ter início — o primeiro faseamento — em 1 de setembro de 2024. E conclui-se no âmbito da legislatura”. Assim se dissiparam as duas linhas vermelhas que a Federação Nacional dos Professores tinha inicialmente traçado.

Mas Mário Nogueira quer mais: a recuperação deve iniciar dois meses antes, em julho. A mesma exigência foi feita mais tarde pelos restantes sindicatos, com o dirigente da FNE, Pedro Barreiros, a explicar que em julho se realizam as reuniões de avaliação. Assim, os “professores podem progredir aos escalões seguintes ainda com efeito em 2024”, contemplando já a reposição do tempo de serviço congelado, disse.

Apesar disto, para a Fenprof a questão não é uma divergência que tenha grande impacto na negociação. Por outro lado, “há aspetos com os quais” não podem concordar. Um desses é a decisão do Governo de manter as vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões, já que “muitos professores que estarão em recuperação de tempo de serviço vão perder mais tempo de serviço porque vão ficar parados nas vagas sem poder progredir”, explicou.