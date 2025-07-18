Deport Them Now. Tem membros em Portugal? E como funciona? O grupo que promoveu uma caça a magrebinos em Torre Pacheco

O segurança privado que gosta de roupa militar. Quem é Christian?

Entre o anonimato de quem não dava a cara nas redes sociais e a exposição mediática depois da detenção, não passou muito tempo. “Não nos escondemos atrás das palavras”, dizia, novamente de rosto tapado, Christian, num vídeo partilhado no Instagram.

O secretismo acabou quando a imprensa espanhola revelou o seu nome. Rapidamente chegaram à cara do jovem de 29 anos, que não se manteve discreto nas várias manifestações em que o DTN participou, ao lado do Vox, partido de extrema-direita espanhol liderado por Santiago Abascal e que faz parte dos Patriotas pela Europa, grupo do Parlamento Europeu a que também pertence o Chega.

“Estamos fartos de mouros”, gritava o espanhol numa manifestação num bairro dos arredores de Barcelona. A marcha, supostamente contra a insegurança, percorreu um dos bairros de Mataró com mais imigrantes e foi convocada por um militante do Vox — o cartaz a promover o evento tinha, lado a lado, a sigla do DTN e o símbolo do partido de Abascal.

“Estava vestido de militar e gritava muito. Mas olhem para a cara dele, parece mais marroquino que eu”, contou ao El País um morador de Mataró que recordou a presença de Christian na manifestação. Vizinhos da casa onde o jovem vivia com a mãe e o pai descrevem-no como “simpático”, mas o “menos amigável da família” e sempre “com roupa que parece que vai ao exército”. “Encontrava-o no ginásio, sempre com roupa militar”, descreveu outra vizinha.

Nessa manifestação, apenas uma das várias em que participou este grupo nos últimos tempos, quem os viu descreveu-os como sendo os “ultras dos ultras” a gritar à porta de restaurantes de kebabs.

Até à detenção, na segunda-feira, no País Basco, quando supostamente tentava fugir para Espanha (ficou em preventiva), a preferência de Christian pela camuflagem era a única coisa que os vizinhos sabiam sobre ele. Agora, revela a imprensa, sabe-se que o espanhol tinha conseguido, em janeiro, licença para exercer funções como guarda-costas privado, o que também lhe permitiria obter uma licença de porte de arma. Apesar dos gritos de ódio nas manifestações, tinha o registo criminal imaculado e recebeu, em 2021, licença para ser segurança privado. Dois anos depois, chegou a tentar entrar para a carreira de guarda prisional, mas não passou numa entrevista de emprego.

A maioria das fotografias agora divulgadas do espanhol são da manifestação na Catalunha, onde Christian surge, ora atrás de uma tarja a defender a “remigração”, ora ao lado de José Casado, um dos conselheiros do Vox na região, mas sempre com o megafone na mão. “Não conheço este rapaz. Há fotografias minhas com ele porque nesse dia fiz fotografias com mais de 40 pessoas”, justificou o político ao El País.

Detido pela Guardia Civil, o jovem líder de uma das organizações mais extremistas de Espanha aguarda uma decisão sobre o seu futuro, que caberá agora à justiça avaliar. As autoridades investigam se Christian teria capacidade para mobilizar extremistas através redes sociais e chats de Telegram.