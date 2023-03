Sessenta euros. Pela primeira vez desde que o Observador começou a recolher os preços de uma série de produtos essenciais, na sequência da escalada da inflação, o valor médio do cabaz de 18 produtos que é atualizado desde abril ultrapassou os 60 euros. São mais dez euros face ao verificado no início da recolha, em abril do ano passado, ou o equivalente a 17%, em média. Apesar do abrandamento da inflação, que baixou em fevereiro pelo quarto mês consecutivo, os preços dos alimentos continuam sem dar tréguas.

No espaço de quase um ano, praticamente nenhum produto escapa à subida de preços. Já entre fevereiro e março, os aumentos foram visíveis em bens como o leite, o feijão e as maçãs.

O Cabaz Observador teve início em abril do ano passado, quando a inflação começou a “morder” os bolsos dos consumidores, portugueses e não só. Isto aconteceu depois da invasão da Ucrânia pela Rússia ter feito disparar os custos dos fatores de produção, nomeadamente da energia ou da logística, mas também das matérias-primas.

Desde então, o Observador tem recolhido os preços de um conjunto de bens considerados essenciais para uma família com filhos. São eles ​​óleo alimentar, atum, farinha, arroz, massa, bolacha Maria, cereais Corn Flakes, leite, farinha láctea, maçãs, bacalhau, frango, feijão, ovos, açúcar, pão, papel higiénico e fraldas. As comparações são feitas aos preços verificados no primeiro dia de cada mês nos sites de três hipermercados. O objetivo é acompanhar a evolução dos preços a cada mês.

