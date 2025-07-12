Do buffet chinês ao omakase exclusivo: como Lisboa se aproximou da realidade gastronómica dos países asiáticos

Para Pedro Almeida, o chef que alcançou a estrela do Midori, este fenómeno é internacional e, em Portugal, faz parte de um processo natural que tinha de existir para não assustarmos os portugueses de há 30 ou 40 anos com uma realidade gastronómica que não era a deles. “A gastronomia asiática sempre foi uma nova descoberta para toda a gente e fomos educados com uma culinária japonesa muito diluída, não era a realidade, era muito distante”, começa por dizer, em conversa com o Observador, acrescentando que “sempre houve um desfasamento da realidade do que se come nos países asiáticos”. Isto porquê? Porque, afirma, “sempre foi mais fácil e barato ir a um sushi de menos qualidade ou ir a restaurantes chineses americanizados. Passámos a vida a tentar educar-nos de uma forma meio errada do que era a gastronomia asiática“.

Essa educação de que fala mudou nos últimos anos graças à vontade de novas gerações por procurarem a real origem da gastronomia asiática. O resultado é aquilo que agora nos apresentam: mais atenção ao produto e à técnica e conhecimento suficiente e formação “para criar e fazer estes menus que são um bocadinho mais especiais”. Apesar de ainda existir, o sushi mainstream, como lhe chama, vai desaparecendo e levando consigo o “rolinho de sushi com queijo philadelphia, manga e salmão”, dando lugar ao que é realmente tradicional — com cada vez mais propostas de omakases, por exemplo, pela cidade.

Já lá vai o tempo em que o pouco contacto que o português tinha com um restaurante asiático eram os buffets chineses que convidavam — e convidam — a explorar as mesas de opções ou a ver desfilar os pratos numa passadeira automática. Com zonas de quentes, frios, fritos e peças de sushi, “é longe de ser o que na realidade se come nos países”, insiste o chef. A verdade, é que a moda dos buffets passou, mas ainda há onde se encontrar um all you can eat com menus com um valor fixo — ao qual acresce apenas a bebida. “Acredito que a história do sushi demorou este tempo todo a ganhar esta fama também pelo fator psicológico de ser peixe cru e das pessoas não se sentirem confortáveis ainda hoje em dia em comer peixe cru, porque é peixe cru”, acrescenta, afirmando ser, no entanto, um orgulho “ver que as pessoas começam realmente a estudar a gastronomia asiática e estão a ficar cada vez mais dedicadas a esta arte”.