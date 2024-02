Levantou-se da mesa discreta no canto do restaurante e dirigiu-se ao balcão. Depois de cumprimentar e agradecer a toda a equipa, e ao chef, comentou assertivamente, para que todos os presentes pudessem testemunhar, que este “é o melhor restaurante japonês de Portugal”. A opinião é de Lapo Elkann, o milionário italiano herdeiro do império Fiat, casado com a ex-piloto portuguesa Joana Lemos, que, confessou o chef ao Observador, é já cliente habitual do Kappo.

Aberto desde agosto de 2021, o restaurante de alta cozinha japonesa de Tiago Penão, em Cascais, tem vindo a ganhar popularidade ao longo dos últimos quase três anos. Com o conceito “Omakase”, que significa “ficar nas mãos do chef”, o Kappo oferece uma experiência tradicional na culinária japonesa na qual o cliente, sentado ao balcão, se entrega a um menu de degustação surpresa onde a criatividade do chef é privilegiada e a sazonalidade dos produtos é respeitada. Esta proximidade entre o cliente e o chef está também intrínseca no nome: “kappo”, para além de “cortar e cozinhar”, significa um estilo de cozinha tradicional japonesa de elite em que clientes e cozinheiros estão frente a frente, separados apenas pelo balcão.

O rápido crescimento do Kappo resultou, em 2022, na abertura do Izakaya, a poucos metros numa rua mais a baixo, que, com uma abordagem diferente daquela praticada pelo irmão mais velho, parece estar também no caminho de ser o melhor restaurante com o conceito Izakaya em Portugal, e tudo graças a Tiago Penão.

