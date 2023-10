Funky, casual e colorido. O Boubou's tem um Sandwich Club que vai além das sandes

História

“O sítio esteve sempre aqui”, mas nem sempre, ao subir e descer a rua Monte Olivete, no Príncipe Real, deram por ele. Íngreme e luminosa, como qualquer outra rua de Lisboa antiga, é há cinco anos a casa da Louise Bourrat, do irmão, Alexis, e da cunhada, Agnes. O negócio familiar nasceu a 12 de julho de 2018 com a inauguração do Boubou’s e, desde então, o desafio tem sido provar que um restaurante de família pode ser também um espaço de fine dining.

Mas a vontade por algo mais casual, que retratasse o estilo de vida descontraído que os três levam, chamou mais alto e foi no número 71 que Agnes viu o potencial. Ao longo dos anos foi evoluindo: de loja de vinhos passou a loja de sandes, como um presságio do que viria a ser no futuro. “Um dia eu pensei ‘vou tentar a minha sorte’ e entrei e perguntei se eles, por favor, me vendiam o espaço”, confessa Agnes Bourrat ao Observador. O negócio foi rápido e, com a chave na mão, foi “absolutamente claro” que o número 71 da rua Monte Olivete seria um clube de sandes com take away. Nasce assim, a 18 de abril de 2023, o Boubou’s Sandwich Club, a 16 passos da rua da Escola Politécnica.

No entanto, a história das sandes é mais antiga — remonta aos anos da pandemia, quando no Boubou’s, “para sobreviver”, tiveram de adaptar a carta e tirar dois pratos de assinatura — o borrego e o polo — e apostar no serviço de take away. As sandes vieram por acréscimo, quando Louise Bourrat, a vencedora do programa televisivo francês Top Chef 2022, pensou em comprimir aqueles dois pratos gigantes numa sandes. Assim nascem a Lamb Durum e o Octodog, mas já lá vamos.

Louise, Alexis e Agnes Bourrat construiram assim um lugar descontraído e casual onde a street food reina e o serviço take away é regular. Mas, mais importante, os três tornaram possível oferecer aos clientes do Boubou’s, curiosos pelos pratos de Louise, uma oportunidade de provarem as receitas da chef quando não conseguem um lugar no restaurante de fine dining — e apenas precisam de atravessar a rua.

Espaço

De mangas arregaçadas, balde e trincha na mão, foi Agnes quem tomou as rédeas da decoração do Sandwich Club. O trabalho não foi muito, uma vez que o espaço estava praticamente novo, mas a ideia principal tinha de ficar marcada: algo que representasse os jovens, que fosse casual, funky e fresco.

Com o azul e o amarelo a dominar, o espaço ganhou vida. Apesar do serviço de take away, e de estar presente o conceito de grab and go, a cultura portuguesa teve voz no projeto, levando a que optassem por ter o máximo de lugares possíveis para que os clientes se possam sentar e aproveitar. Para além da esplanada, há dois pequenos balcões no exterior e três mesas no interior.

Quando já não há lugar, Agnes aconselha sempre a que os clientes aproveitem o bom tempo de Portugal, peguem nas sandes e rumem ao Jardim Botânico de Lisboa ou ao Jardim do Príncipe real, a metros de distância.

Comida

“Cobrimos todos os cantos do mundo, quase.” Estados Unidos da América, Japão, Índia, Portugal, Médio Oriente, Coreia do Sul e Itália: cada sandes do Boubou’s Sandwich Club representa um país. Um menu que é uma verdadeira viagem pelo mundo, e pelo qual navegamos através das experiências de Louise.