A 24 de fevereiro de 2022, Andriy acordou a ouvir bombardeamentos. A viver no centro da cidade ucraniana de Kherson, o homem e a família decidiram abandonar o apartamento onde moravam e procurar um abrigo. Estavam todos lotados. “Não estavam prontos para tanta gente. Havia abrigos com três ou quatro mil pessoas. Não havia condições, nem internet, nem rede”, conta ao Observador. Ao recordar aqueles momentos, Andriy lembra-se de um provérbio ucraniano que usou durante esse período: “Se vais ser enforcado, não esperes ser afogado. Basicamente, o que for será”.

Mais a norte, a viver na cidade de Kharkiv, Ivan Vostroknutov aponta ao Observador o dia 27 de fevereiro de 2022 como aquele que mais o marcou. “Algumas tropas russas entraram na cidade”, conta, sabendo de cor os detalhes: “Foram quatro tanques, oito carros blindados e oito camiões. Discuti essa informações com o chefe das Forças Armadas locais”. “Acordei às 8h da manhã, vi um carro com a letra Z. Como tinha dormido pouco durante a noite, decidi que não queria pensar no que estava a acontecer. Queria dormir. E dormi mais horas.”

Em Izium, também no oblast de Kharkiv, a vida de Konstantin Grigorenko mudou radicalmente a partir da invasão russa. Diretor do jornal local Obriya Izyumshchyna, viu-se obrigado a fugir com a família para o oeste da Ucrânia, quando as tropas russas conquistaram Izium no início de março de 2022. Só regressou à localidade em dezembro daquele ano, três meses depois de as tropas russas a terem desocupado.

