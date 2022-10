No início do mês foi divulgado que o Presidente russo, Vladimir Putin, foi confrontado por um alto dirigente pela má gestão da guerra na Ucrânia. A notícia foi avançada pelo Washington Post, que noticiou que a situação foi considerada tão significativa que o Presidente norte-americano foi informado do assunto. Agora, o mesmo jornal revelou a sua identidade: Yevgeniy Prigozhin, o fundador do grupo mercenário Wagner.

O episódio, negado pelo Kremlin, marcou a primeira vez que veio a público um desentendimento no círculo mais próximo de Vladimir Putin, principalmente no que diz respeito à ofensiva ucraniana. Fontes dos serviços de informação norte-americanos confirmaram ao Washington Post que foi Prigozhin quem confrontou o líder russo, ecoando as críticas que já tinha feito publicamente ao longo das últimas semanas. O facto do alto dirigente ter lançado críticas ao esforço militar russo junto de Putin num ambiente privado mostra que a sua influência está a crescer enquanto Moscovo vacila com a guerra, explicam.

