Sem bandeira. O edifício que acolhe o centro administrativo de Kherson perdeu, esta manhã, o símbolo da ocupação russa que é visto na cidade desde março. Numa região em que está a decorrer uma das “batalhas mais duras” desde o início da invasão, a falta do tecido de cor vermelha, azul e branca podia levar a crer que a Ucrânia conseguira reconquistar o território, num momento que podia ser considerado marcante para o curso da guerra. No entanto, no meio de um conflito armado, a verdade torna-se difícil de apurar, principalmente quando surgem duas versões opostas.

Um dirigente pró-Kremlin admitiu que a retirada das forças russas da cidade nos próximos dias é “muito provável” e há imagens nas redes sociais de que pode até estar já a acontecer. Mas do lado ucraniano, esta declaração foi encarada com ceticismo, temendo-se que possa representar uma provável armadilha para os russos ganharem vantagem numa eventual batalha urbana. Na guerra da contra informação, e depois do que os ucranianos fizeram a norte, ninguém arrisca agora quem pode estar a dizer a verdade.

