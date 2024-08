"Desfaçatez". Ensaio presidencial de Centeno não comove o Governo (nem o PS)

Um grande descaramento. Foi desta forma que o núcleo mais próximo de Luís Montenegro recebeu a entrevista de Mário Centeno ao Expresso, em que o ainda governador do Banco de Portugal assumiu o desejo de continuar no cargo por mais um mandato, quando é já há muito uma evidência que o antigo ministro das Finanças não tem a confiança política do Executivo para ser reconduzido como governador. Aliás, para os sociais-democratas ouvidos pelo Observador, não há grandes dúvidas: Centeno está a tentar vitimizar-se por antecipação para, dessa forma, alimentar uma pré-candidatura presidencial.

Já no início de abril, o Expresso sugeria que a ideia de Mário Centeno (que termina as suas funções no verão de 2025) continuar governador do Banco de Portugal era uma impossibilidade prática. Desde aí, nada mudou, confirmou o Observador junto de fontes próximas de Montenegro. Ora, Centeno, melhor do que ninguém, estará consciente de que o Governo não conta com ele para um segundo mandato, pelo que a insistência nesse cenário por parte do próprio só pode ser lida como uma forma de ganhar algum capital de queixa quando for afastado do cargo e alimentar uma narrativa que lhe permita ambicionar uma candidatura presidencial.

De resto, e esse facto também não passou despercebido, na mesma entrevista em que assumiu o desejo de continuar no Banco de Portugal, Mário Centeno não descartou uma eventual corrida à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa, o que foi visto como sendo de uma enorme “desfaçatez”. “Já quis ser tudo. E vai continuar a querer”, ironiza um elemento da equipa de Luís Montenegro. “Nunca soube estar à altura do cargo. Não seria de esperar que tivesse aprendido a saber estar”, completa outra fonte do Executivo.

A verdade é que a entrevista de Centeno já está a provocar alguns efeitos no setor. “Seria um escândalo não reconduzir Centeno”, afirmou José Maria Ricciardi ao jornal Eco. “O papel de Centeno, como ministro das ‘contas certas’ e como governador, com a solidez da banca, além do seu prestígio internacional… Se não o fizerem, será um saneamento político“, defendeu o antigo banqueiro. Para Montenegro ouvir.

Mas é pública e conhecida a antipatia política mútua entre Mário Centeno e Joaquim Miranda Sarmento, o ministro das Finanças que terá uma palavra a dizer neste processo, desde os tempos em que o primeiro era ainda governante e o segundo o homem das contas de Rui Rio. Daí para cá, o episódio da demissão de António Costa e a sugestão do socialista de deixar Centeno no lugar de primeiro-ministro, levando o nome a Marcelo Rebelo de Sousa, irritou profundamente os sociais-democratas — Luís Montenegro, então ainda líder da oposição, chegou a sugerir que, no lugar de Mário Centeno, teria apresentado a demissão.

A Comissão de Ética do Banco de Portugal saiu em defesa de Centeno, mesmo admitindo que os efeitos desse caso poderiam causar “danos” à imagem do Banco de Portugal. No mesmo dia, nesse novembro quente de 2023, os eurodeputados do PPE, da família política de PSD e CDS, escreveram a Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, questionando a independência do português. António Leitão Amaro, hoje ministro da Presidência, foi ainda mais claro, dizendo que Mário Centeno tinha perdido “legitimidade e condições objetivas para ser governador do Banco de Portugal”.

Atendendo ao contexto, é difícil imaginar um cenário em que Luís Montenegro escolha reconduzir Mário Centeno — é tão difícil imaginar que não é sequer alimentado como hipótese académica. Por outras palavras: a porta está mesmo fechada. Pelo que a entrevista do ainda governador do Banco de Portugal, por ter surgido num contra-ciclo evidente, causou ainda maior estupefação. Aos olhos dos sociais-democratas, sobra a única explicação razoável: Mário Centeno quer pôr-se na posição de mártir político para ganhar pontos junto da opinião pública.