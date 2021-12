Espanha. Pandemia, leis laborais, economia e a meta da legislatura. O balanço de Sánchez em mais um ano de Moncloa

Nesta reforma laboral, o governo comprometeu-se a criar um “novo modelo de relações laborais para o século XXI”, que acompanhe o “processo de modernização da economia”, que será possível levar a cabo pelos “fundos europeus”.

Sánchez deixou ainda promessas de estabilidade e garantiu uma legislatura de quatro anos. “Isto é o que o governo garante: estabilidade política. Essa estabilidade política significa duas coisas. A primeira são legislaturas de quatro anos, e eu garanto o seu cumprimento. E, em segundo lugar, Orçamentos aprovados a tempo e horas. Aprovámos dois orçamentos sucessivos, algo que não acontecia desde 2014”, afirmou.

España necesita estabilidad. El Gobierno la garantiza con legislaturas de 4 años y Presupuestos Generales aprobados en tiempo y forma. Gracias a ello, avanzamos en la agenda reformista y somos el primer país en recibir los 10.000 millones de los fondos europeos. #Cumplimos2021 pic.twitter.com/zJN5AbGykJ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 29, 2021

Reforma judiciária “altamente improvável”

No discurso de hoje, no Palácio de Moncloa, o líder do governo espanhol disse ainda considerar praticamente impossível que, nos dois anos que restam desta legislatura, seja renovado o Conselho Geral do Poder Judicial. E culpa o PP (Partido Popular): “Não diria que é impossível, mas com esta oposição é altamente improvável. Creio que o dever institucional está acima de qualquer outra questão. Há que cumprir a Constituição quando se está no Governo e quando não se está”.

Governo e PP chegaram a um acordo em outubro para renovar os membros de várias instituições, incluindo no Tribunal Constitucional, no Defensor do Povo, no Tribunal de Contas e na Agência de Proteção de Dados. Mas desde então, recorda o jornal El País, a relação entre os dois grandes partidos voltou a azedar e nada aconteceu.