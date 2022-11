Chamaram-lhe “A Mãe de Todos os Jogos”, tal era o nível de tensão antes de os jogadores entrarem em campo. Foi a 21 de junho de 1998, em Lyon, durante a fase de grupos do Mundial de futebol em França. E desde cedo ficou claro que, ali, não se jogava apenas futebol entre Irão e Estados Unidos.

Tudo começou com a resistência do próprio ayatollah Khamenei em que fossem os jogadores do Irão a ir cumprimentar os adversários norte-americanos, como definiam as regras ditadas pelo sorteio que classificou o Irão como a Equipa B e os EUA como a equipa A. A negociação mediada pela FIFA conseguiu inverter essa regra e os norte-americanos é que avançaram — mas receberam rosas brancas, num gesto de paz, dos jogadores iranianos.

À volta, as medidas de segurança eram apertadas, até pela probabilidade elevada de protestos nas bancadas. “Demos fotos aos operadores de câmara para que soubessem que pessoas e que cartazes evitar”, recordou à Four Four Two Mehrdad Masoudi, delegado iraniano da FIFA responsável pela organização. “O jogo estava a ser transmitido para todo o mundo e a última coisa que queríamos era que um grupo sabotasse a ocasião e a usasse para os seus próprios fins políticos.”

