Eutanásia. Partidos preparam-se para novo choque com Marcelo: "A nossa preocupação é responder ao Tribunal Constitucional"

O debate já tem vários anos e volta na próxima semana ao Parlamento, em clima de divergência entre PS, BE, IL e PAN e o Presidente da República depois do último veto ao diploma para a legalização da morte medicamente assistida. Nesta nova leva, os partidos retiraram um termo da lei que pode resultar em novo veto, a julgar pelo texto do último, e levar a um novo choque com Marcelo Rebelo de Sousa,

Carlos César, presidente do PS, garante ao Observador que o partido “não está nem quer afrontar o Presidente da República. Pelo contrário. O PS, todavia, não pode deixar de defender o que sempre defendeu e se sabe que defende”, acrescenta o socialista.

A base da discordância é que o diploma foi sofrendo alterações ao longo do processo, e a última que todos estes partidos defendem é a retirada da expressão “doença fatal”. No texto que Marcelo Rebelo de Sousa vetou em novembro de 2021, constava que a eutanásia era legal em situação de “sofrimento intolerável com lesão definitiva de gravidade extrema ou doença incurável e fatal”.

Nos textos que avançam agora, a expressão “fatal” desaparece, com os partidos a argumentarem que, de acordo com o espírito da lei, a fatalidade da doença incurável nunca foi uma condição para a eutanásia — e que a mais recente versão da lei apenas faz pequenas correções de linguagem. Ainda assim, a divergência com Marcelo é clara.

No PS, Maria Antónia Almeida Santos argumenta que “a preocupação do PS não é responder ao Presidente, mas ao acórdão do Tribunal Constitucional”. Isto porque, antes do veto de novembro, tinha acontecido um chumbo por inconstitucionalidade, depois de um pedido de fiscalização preventiva de Marcelo. O diploma foi então alterado, mas ficou com falhas na redação que os partidos dizem estar agora a corrigir, justificando desta forma a retirada do termo “fatal”.

Do lado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo assegura que a mudança não é um “choque ou provocação” a Marcelo. Porquê? A interpretação do partido é que a “noção de fatalidade” fica “incluída no conceito do é grave”, que “engloba o facto de ser uma ameaça à vida”. Assim, na visão da IL — que não cola com a de Marcelo — “ao fixar no seu projeto que a doença tenha de ser grave e incurável, a Iniciativa Liberal já prevê que a situação em causa implique grande sofrimento sem que se consiga identificar uma perspetiva do seu fim”.

O Bloco de Esquerda mostra-se em perfeita sintonia com o PS: o problema que Marcelo levantou – pelo menos para quem ler a primeira parte da argumentação apresentado pelo Presidente da República – tinha a ver com uma “desconformidade de expressões” e com “imperfeições que podiam ter sido limadas”. “Simplificar o diploma, na sequência dos pedidos do PR”, resume Pedro Filipe Soares.

Acreditando que nesta versão os problemas assinalados por Marcelo serão todos “devidamente sanados”, o bloquista evita entrar assumidamente em choque com o Presidente. Mas deixa recados claros: “Esperamos que o processo seja célere, também do lado do Presidente da República”.

Quanto às referências de Marcelo a uma sociedade que ainda não consensualizou a sua posição sobre a eutanásia nestes moldes – sem ser em caso de doenças fatais –, Pedro Filipe Soares corta a eito: “Não há diploma que tenha sido tão discutido na sociedade. O Presidente da República saberá o que tentou fazer. Nós respondemos ao veto como ele foi apresentado”.

O resultado final, no entanto, é mais abrangente e marca bem as diferenças de opinião entre os partidos que apresentaram projetos e o Chefe de Estado. “Na nossa cabeça esteve sempre um alcance que não se cinge estritamente aos casos de morte iminente. Esse minimalismo extremo nunca esteve na nossa visão”, esclarece um dirigente bloquista.

A mesma fonte chega admitir que “formalmente” as alterações até podem mesmo resultar numa abrangência alargada dos casos em que a eutanásia se pode aplicar. “É possível fazer essa leitura”, reconhece-se no Bloco de Esquerda. Ainda assim, vingou outra tese. “Na nossa perspetiva foi uma clarificação”, defende a mesma fonte do partido.

Sobre um eventual novo chumbo de Marcelo Rebelo da Sousa, os bloquistas recordam com ironia o que o Presidente da República sempre disse: a decisão não será tomada de acordo com a consciência pessoal do Presidente e a lei só precisa de ficar “juridicamente” inatacável. Goste Marcelo ou não.

O PAN concorda com esta leitura e deixa um aviso direto a Marcelo Rebelo de Sousa: “Já houve um amplo debate na sociedade portuguesa. Esperemos que este veto não venha a perpetuar-se. As pessoas que elegeram esta composição do Parlamento leram os programas e sabiam ao que vinham”, remata Inês Sousa Real, líder e deputada única do PAN.