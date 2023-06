A ex-presidente executiva da TAP, Christine-Ourmières-Widener, escapou ao corte de 30% na sua remuneração fixa que foi aplicado a outros membros da comissão executiva da qual fez parte. Estes cortes nos vencimentos da administração vigoram enquanto o plano de reestruturação estiver a ser executado, e acompanham as reduções salariais impostas pela empresa a outros trabalhadores que só foram revertidas parcialmente. Mas no caso da ex-CEO francesa, a comissão de vencimentos validou o salário que tinha sido negociado previamente e diretamente com o Estado, no quadro do processo de contratação internacional liderado por uma empresa de headhunter.

Isso mesmo é percetível na consulta ao último relatório e contas da transportadora, no qual a remuneração bruta atribuída à ex-presidente executiva não integra qualquer corte, ao contrário do que sucede com os restantes membros do conselho de administração, cujas reduções salariais aplicadas no ano passado totalizam quase meio milhão de euros.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.