“Na qualidade de presidente do Governo, movido e empenhado pela estabilidade, ao contrário de outros que vivem em instabilidade, indigitarei o dr. Luís Rodrigues, atual presidente do conselho de administração, para futuro presidente da holding”. A declaração do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, foi proferida em dezembro de 2022, nomeando o gestor para a presidência da SATA Holding em janeiro deste ano. Agora o Governo deixa os Açores com um problema por resolver, tirando o que Bolieiro considerou ser um ponto de estabilidade para a SATA, na perspetiva de dar estabilidade à TAP.

Luís Rodrigues vem da SATA com a experiência de gerir um plano de reestruturação e de preparar uma privatização. Aliás, ainda há poucos dias, a 3 de março, o gestor assumia, em entrevista ao DN, que a privatização da Azores Airlines estava pronta para avançar. O plano de reestruturação da transportadora açoreana vai até 2025, o mesmo ano em que o da TAP se concluirá. E é com o plano já aprovado pela Comissão Europeia e que o Governo elogiava Christine Ourmières-Widener de estar a cumprir, até acima das expectativas, que Luís Rodrigues vai ter de liderar a TAP, que ainda está em negociações com os sindicatos para um novo acordo de empresa, já que neste momento, estando em reestruturação, só existem acordos temporários de emergência.

É em ambiente de conflitualidade laboral que chega Luís Rodrigues que já teve de enfrentar os sindicatos da aviação na SATA, onde chegou em 2019, antes da pandemia ter deitado o setor da aviação para o pior ano desde que há registos. Colocou as receitas da SATA acima dos 200 milhões de euros e a caminho da privatização. Mas dizia à Publituris, em novembro do ano passado, que fundamentalmente “queremos um grupo onde as pessoas sejam felizes a trabalhar. Sem colaboradores felizes não conseguimos servir bem os clientes, já que não gerimos para a folha de excel, gerimos para as pessoas”. É também no seu perfil do Linkedin que assume que o seu fio condutor é ajudar as pessoas a alcançarem e a excederem os seus objetivos. “Ao longo de mais de 15 anos conduzi a implementação de políticas de governação e garanti que o conselho estabelece e mantém boas práticas de governação”. Um problema apontado por Manuel Beja, chairman despedido da TAP, no caso da transportadora. No comunicado divulgado após ser conhecida a sua exoneração, Manuel Beja não deixada dúvidas: “Esta saída [de Alexandra Reis], que tentei sem sucesso evitar, reflete problemas de governança na empresa”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.