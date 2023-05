Antes do início da audição de João Galamba, a Sábado avançava que o presidente da comissão de vencimentos, Tiago Aires Mateus se tinha demitido por não concordar com o salário do novo presidente da TAP, Luís Rodrigues.

O ministro das Infraestruturas confirma as razões noticiadas pela revista Sábado.

Questionado sobre a fixação de um vencimento à revelia do parecer da comissão de vencimentos, João Galamba explica que quando o novo CEO foi convidado, foi-lhe referido um valor de salário que correspondia ao vencimento fixo da anterior CEO (cerca de 506 mil euros por ano), mas sem direito a bónus de desempenho previstos no contrato de Christine Ourmières-Widener. Os 506 mil euros anuais têm um corte de 30% aplicado às remunerações da administração devido à execução do plano de reestruturação. O ministro das Infraestruturas assinala que este valor de vencimento para o presidente executivo já tinha sido previamente aprovado pela comissão de vencimentos da TAP para a ex-gestora francesa em 2021, numa altura em que este órgão já era presidido por Tiago Aires Mateus.

Mas o PSD revela uma reunião da comissão de vencimentos em que, segundo Paulo Rios de Oliveira, teria sido fixado um salário para o presidente do Conselho de Administração da TAP de 420 mil euros, abaixo do valor da CEO anterior. Tem explicações, perguntou o deputado social-democrata: “Não”.

A inquirição a João Galamba começou, mesmo, com Bruno Dias, do PCP, a fazer questões sobre a privatização da TAP e questiona o ministro sobre as notícias de que o presidente da comissão de vencimentos da TAP, Tiago Aires Mateus, se demitiu por alegadas pressões do ministério para a definição do salário do novo CEO, Luís Rodrigues.

O ministro revelou que a demissão teve lugar esta madrugada e que o Ministério das Infraestruturas com o Ministério das Finanças analisarão a situação, tomando “as medidas necessárias para repor a normalidade nos órgãos sociais da TAP” e restabelecer o quorum da comissão de vencimentos.

Sobre a alegada pressão, nega. “Nego categoricamente que tenha havido pressão do ministério ou contacto, não sei que fonte terá a Sábado”. “Se interferimos, pressionámos? Negamos categoricamente que o Ministério das Infraestruturas o tenha feito de qualquer forma”.

Isto acontece no dia em que a TAP revelou, em comunicado, a nova equipa de gestão, já remodelado por Luís Rodrigues. Segundo comunicado à CMVM, a comissão executiva, liderada por Luís Rodrigues, tem como vogais Silvia Mosquera, Gonçalo Pires, Sofia Lufinha, Mário Chaves (que já tinha estado com Luís Rodrigues na SATA) e Maria João Cardoso. O administrador financeiro, Gonçalo Pires, que já disse ser amigo de Galamba, mantém-se. Silvia Mosquera já tinha revelado estar demissionária e, como tal, sairá a 23 de junho. Entram Mário Chaves e Maria João Cardoso. Sai Ramiro Sequeira, que já foi ouvido na comissão de inquérito, onde disse que não tinha indicações de que não iria continuar na comissão executiva. O mandato vai até 2024.