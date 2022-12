De “Marquês de Pimbal” a uma espécie de Ícaro português. O tom da entrevista de António Costa à Visão dividiu os socialistas, entre os que leram as palavras de um primeiro-ministro confiante e com “capacidade de liderança” e os que temem os sinais de uma “maioria absoluta em declínio”, mas este está longe de ser o único ponto divisivo na maioria absoluta do PS: apesar de ter conquistado um resultado histórico em janeiro, o Governo enfrentou nove meses de “casos, casinhos” e “inferno” (nas palavras do próprio primeiro-ministro) e tem precisado de gerir desconfortos externos, mas também internos.

Se é verdade que não é costume ver membros do partido do Governo a desafiarem ou criticarem o próprio Executivo, a sucessão de casos nestes primeiros meses de maioria abriu esse espaço e casos como o de Miguel Alves puseram os socialistas à beira de um ataque de nervos. Além dos nomes mais habitualmente vistos como desalinhados, revelaram-se outros — com novidades muito particulares ao nível dos ex-ministros dos próprios Governos de Costa, que têm sido dos mais corrosivos na avaliação pública do desempenho do Executivo.

Outra curiosidade passa pelo papel dos seguristas: os desalinhados políticos da era da geringonça foram integrados na era absoluta do PS e encontram-se em lugares de destaque, mostrando-se agora mais em sintonia com António Costa. Ainda assim, ouviram-se críticas ocasionais desta ala — e um regresso inesperado do próprio António José Seguro.

Mesmo assim, a contabilidade das críticas de um partido que quer dar provas de vida em tempos de maioria não se traduz em oposição a António Costa — os possíveis sucessores continuam, por agora, à espera do seu momento (pós-liderança de Costa) e a única voz que continua a caracterizar-se abertamente como adversária no partido é mesmo a de Daniel Adrião, o eterno crítico que vai conquistando percentagens residuais de representação nos órgãos do PS.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.