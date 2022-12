Seguro regressou esta segunda-feira com um ataque ao Governo de António Costa e de forma menos velada do que o habitual. Num debate promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, à boleia do estudo sobre a ética e a responsabilidade na política, o ex-secretário geral do PS, António José Seguro — dizendo não se querer referir a casos em concreto –, disse que “nos últimos meses não foi uma, nem duas nem três situações em que o princípio de separação de poderes foi beliscado, para não dizer posto em causa”, lamentando que “as notícias não tenham depois consequência”.

Desafiado a comentar os casos do ex-secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, ou o livro sobre o ex-governador Carlos Costa, António José Seguro frisou que definiu “uma regra”, a de não comentar casos concretos, mas deixou vários reparos que chocam de frente com situações que se têm registado no Executivo liderado por António Costa, não só nestes dois casos mas também na questão das alegadas incompatibilidades que envolvem vários ministros.

Para António José Seguro, a rapidez do tempo atual “mata o aprofundamento dos factos”, apontando, sem nomear quais, casos em que “o princípio de separação de poderes foi beliscado” e a forma como se “passa de um assunto para outro com uma leveza, como se o objetivo fosse dar a notícia e seguir em frente. Quem é que trata então do apuramento dos factos? E o país interessa-se verdadeiramente com isso?”, deixou no ar a pergunta.

O ex-secretário geral do PS considera que falta espaço para o debate e para o apuramento dos factos e que o resultado dessa perda de espaço é que “as pessoas falam mas não há consequência e isso gera um encolher de ombros, uma queixa, um protesto, mas sem consequência“, questionando se a questão ética e da honestidade é um critério tido em conta na hora do voto.

