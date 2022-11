António Costa Silva acreditava que estava a ser alvo de uma “conspiração” com origem a partir da máquina socialista. Ele, o independente que tinha sido convidado por António Costa e que na bolsa de valores do PS tinha uma cotação baixa, estava a ser triturado internamente e fez questão de o sinalizar. Aproveitando o mote, o primeiro-ministro avançou para uma pequena remodelação e tentou resolver vários problemas. Dentro do PS, no entanto, as escolhas do líder socialista motivaram uma reação agridoce: a promoção de António Mendonça Mendes é amplamente elogiada; as mexidas nas Finanças e na Economia, ministérios centrais em que os socialistas detetam uma preocupante falta de peso político, não convenceram.

Costa tinha vários problemas em mãos para resolver no Executivo. Primeiro: a situação fragilizada do ministro da Economia, que tinha sido contrariado em público por várias vezes, a mais grave das quais pelos seus próprios secretários de Estado.

Se no PS havia quem acreditasse que o próprio Costa Silva seria a primeira vítima dessas descoordenações, Costa, que recebeu pedidos de apoio da boca do seu ministro, tinha outras ideias — e não falta no partido quem lembre que o primeiro-ministro não tolera “deslealdades“. Costa Silva pediu, Costa demitiu: “Isto não é um caso, é um serviço de limpeza”, resume um dirigente socialista.

O segundo problema tinha a ver com o nó, até agora impossível de resolver, na coordenação do Governo, que voltara a estar em cima da mesa com a polémica demissão do secretário de Estado Adjunto, Miguel Alves, caído após um curto mês no cargo. Para isso, Costa decidiu chamar um nome bem conhecido do aparelho socialista, considerado uma “máquina” de trabalho e de capacidade política pelos seus pares, mas que vem trazer à tona as preocupações com o familygate.

