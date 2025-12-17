Explicador. As razões que levaram ao arquivamento do caso Spinumviva

Foram ainda analisadas novas denúncias que chegaram durante a vigência deste procedimento administrativo e que davam conta da compra de dois apartamentos em Lisboa pela família de Luís Montenegro, tendo essas denúncias sido sustentadas em notícias avançadas no último ano pela comunicação social.

Qual o crime alegadamente ligado às suspeitas sobre Luís Montenegro que foi agora afastado?

Sobre as diversas suspeitas suscitadas sobre o líder do Executivo nesta averiguação preventiva pairou, segundo o Ministério Público, sempre o mesmo crime: recebimento ou oferta indevidos de vantagem.

De acordo com o Código Penal, este crime — previsto no artigo 372.º — pode implicar uma pena máxima de cinco anos de prisão. “O funcionário que, no exercício das suas funções ou por causa delas, por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida, é punido com pena de prisão até cinco anos ou com pena de multa até 600 dias”, indica o Código Penal.

Quanto tempo durou este procedimento? E porquê?

Cerca de nove meses. Conforme o DCIAP lembrou na nota publicada, a averiguação preventiva foi instaurada no dia 12 de março de 2025. A confirmação da abertura desse procedimento foi dada pelo próprio procurador-geral da República, um dia após a rejeição da moção de confiança que fez cair o primeiro executivo de Montenegro, e teve origem em três denúncias contra a empresa familiar do primeiro-ministro.

“Foi dada nota pública da sua instauração por razões de esclarecimento e interesse público devido à qualidade do visado (primeiro-ministro de Portugal). Pelas mesmas razões que estiveram na base da informação da abertura da averiguação preventiva, damos nota pública do despacho final proferido no dia de ontem” [terça-feira], acrescentou o DCIAP no comunicado. Portanto, a averiguação preventiva decorreu entre 12 de março e 16 de dezembro, ou seja, um total de 279 dias.

O procurador-geral da República foi questionado por várias vezes pela comunicação social sobre quando terminaria o procedimento, tendo Amadeu Guerra argumentado com o tempo de espera do envio de documentação dos visados e o elevado volume de informação recolhida. Ao que o Observador apurou, foram compiladas várias dezenas de volumes. “Tais elementos recolhidos conduziram à conclusão de não existir notícia do referido crime, nem perigo da sua prática estar a ocorrer; não foi igualmente colhida notícia de qualquer outro crime”, refere a nota do DCIAP.

Como foi recolhida a informação para sustentou o arquivamento?

É preciso ter em conta que a averiguação preventiva é um instrumento à disposição do MP muito distinto de um inquérito-crime formal. A averiguação preventiva é um processo administrativo que depende de fontes abertas ou da colaboração dos visados, não sendo possível recorrer a métodos mais intrusivos de investigação, como, por exemplo, buscas, quebra de segredo bancário ou escutas telefónicas. Na prática, funciona como um ‘pré-inquérito’.

Nesse sentido, o DCIAP explicou no comunicado que a averiguação preventiva assentou no recurso a “fontes abertas e difundidas pela comunicação social” e informação das conservatórias do registo predial e comercial, da Comissão Nacional de Proteção de Dados e do Tribunal Constitucional.

Além destas entidades, foi recolhida informação junto do primeiro-ministro e dos seus filhos, Hugo e Diogo Montenegro, bem como da empresa familiar Spinumviva. Foi igualmente pedida informação aos clientes da sociedade, designadamente: Solverde, Rádio Popular, Ferpinta, Colégio Luso-Internacional do Porto, Lopes Barata, Consultoria e Gestão, Beetsteel, INETUM Holding Business Solutions Portugal, ITAU, Sogenave, Portugalenses Transportes, Lda., e Joaquim de Barros Rodrigues & Filhos.

Qual a participação de Luís Montenegro na averiguação preventiva?

O DCIAP revelou também que o primeiro-ministro prestou declarações no âmbito da averiguação preventiva, embora neste processo administrativo a cooperação dos visados seja meramente voluntária. Luís Montenegro tinha manifestado várias vezes a sua disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos sobre o caso Spinumviva, desde que o mesmo foi conhecido no início deste ano, e esta noite detalhou ainda toda a colaboração prestada na averiguação.

“Foram analisados movimentos bancários e extratos bancários, meus, da minha mulher e dos meus filhos; foram demonstrados fluxos financeiros, aplicações financeiras e as origens dos fundos utilizados na aquisição de património dos próprios; foram demonstrados os serviços prestados, a identidade dos clientes, o valor cobrado, os prestadores concretos dos serviços, os balancetes, as demonstrações de resultados, as despesas e a totalidade dos extratos bancários da sociedade Spinumviva, desde a sua fundação até ao momento; foram aferidas as condições de independência, isenção e exclusividade do exercício de funções governativas”, explicou o primeiro-ministro.