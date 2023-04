O coordenador do Chega na comissão de inquérito à TAP, Filipe Melo, explica que quer manter a companhia na esfera pública porque a operação de aviação comercial “dá lucro” e só admite a privatização se for devolvido aos portugueses o apoio de 3,2 mil milhões e se ficarem garantidas rotas estratégicas para zonas onde há comunidades portuguesas. Em entrevista ao programa Vichyssoise, da Rádio Observador, o deputado do Chega defendeu políticas de imigração com base da nacionalidade do país de origem, dizendo que é preferível viver num prédio com europeus do que com muçulmanos.

Filipe Melo argumenta com as diferenças culturais e diz que convenceu um amigo que criticava o Chega da sua poisção quando lhe perguntou se preferia viver num prédio com nove vizinhos de “certa etnia” (numa referência velada à comunidade cigana) ou com “nove vizinhos caucasianos“.

