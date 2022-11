A sua tradução da Bíblia, iniciada em 2016, valeu-lhe o Prémio Pessoa e colocou à vista de todos a importância colossal do seu trabalho. Tradutor e ensaísta, poeta e ficcionista também, Frederico Lourenço é o grande classicista português do século XXI. A cultura helénica começou por ser o seu habitat natural muito cedo, por intermédio de seu pai, o grande poeta, professor de filosofia e ensaísta M.S. Lourenço, e, rapidamente, o interesse se estendeu ao mundo romano. Passou com distinção por todos os textos Antigos, Odisseia, Ilíada, Eneida, e pelos grandes autores, Homero, Vergílio, Sófocles, Horácio, Ésquilo, Eurípides, Hesíodo, Teócrito.

Parou, para ficar, nos escritos bíblicos e de teor religioso. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, os Evangelhos Canónicos e agora os Apócrifos deram-lhe o prazer de uma viagem extraordinária ao início do cristianismo. Em conversa com o Observador, conta como se interessou pela palavra bíblica e explica como foram os primeiros séculos da religião cristã, quando a diversidade de pensamento permitia a convivência de textos que defendiam como palavras de Jesus a aceitação da mulher na liderança da Igreja, o acolhimento da homossexualidade, a existência do ato sexual não procriativo, a possibilidade do divórcio, a não existência de pecado… Questões que põem em destaque uma doutrina mais inclusiva em prol do amor, o verdadeiro mandamento de Jesus. Por descobrir, fica a religião certa e o caminho para Deus. A fé é quase uma garantia.

▲ A capa da edição da Quetzal de "Evangelhos Apócrifos", com tradução e comentários de Frederico Lourenço

Como é que começou a interessar-se pela Grécia Antiga, pelos escritos Antigos e por todo esse mundo? Não é um caminho comum.

Fui muito manipulado, digamos assim, ou orientado pelos meus pais. Eles interessavam-se por esse tipo de coisa e quando era criança deram-me logo a Odisseia e outros livros sobre a Grécia Antiga. Recebia-os nos anos, quando era Natal. Ainda me lembro quando o meu pai, no Natal de 1973, tinha eu dez anos, me deu como presente a obra completa de Vergílio em latim! Portanto, eram pessoas especiais. O que é facto é que, muitas vezes, os filhos reagem contra os pais e querem ser diferentes e querem afirmar-se rejeitando as coisas que os pais oferecem, mas no meu caso não foi assim. Encontraram em mim alguém que se interessou imediatamente por toda essa questão da Antiguidade Clássica. Foi tudo muito natural.

