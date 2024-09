Montenegro quer dar "uma saída" a Pedro Nuno para evitar "humilhação" do PS. Socialistas à espera de "enorme cedência"

Uma reunião decisiva. É desta forma que sociais-democratas e socialistas ouvidos pelo Observador encaram o encontro desta sexta-feira entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Depois de um início de semana marcado pelo aumento de crispação de parte a parte, houve orientações e tentativas de articulação para diminuir a hostilidade e abrir espaço para que os dois líderes se possam entender sem ruído. No entanto, e ainda que comecem a surgir alguns sinais de cedência, as posições continuam a parecer inconciliáveis. A expectativa que existe, no entanto, é de que a reunião ao mais alto nível possa desbloquear finalmente o Orçamento do Estado para o próximo ano.

“Sabemos que não podemos humilhar Pedro Nuno Santos”, sublinha ao Observador fonte do Executivo da Aliança Democrática. “O Governo tem consciência de que tem de dar uma saída ao secretário-geral do PS”, acrescenta um destacado dirigente social-democrata. Do ponto de vista absolutamente pragmático, há quem entenda que ceder agora a troco de dois anos de estabilidade política não é um preço demasiado alto a pagar — Marcelo Rebelo de Sousa estará, dentro de um ano, constitucionalmente impedido de dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas.

No PS, a expectativa é elevada sobre o que tem de vir do lado de lá para que o partido viabilize a proposta do Governo. “Tem de haver perceção pública de enorme cedência do PSD”, analisa um dirigente do partido. Outro comenta que o partido tem de ter “vitórias claras” e adianta também que com elas “não haveria margem para chumbar” o Orçamento. Os socialistas colocam, nesta fase, mais peso no que não querem no Orçamento do que naquilo que querem. Quanto a essas propostas — que Pedro Nuno Santos já disse que apresentará a Montenegro na reunião desta sexta-feira — a exigência não é grande.

Esta tem sido, aliás, a perspetiva que tem estado no discurso do líder que tem dito que “o mais importante é garantir que algumas medidas profundamente erradas não estejam no Orçamento e que algumas, não muitas, que o possam melhorar sejam introduzidas”. Um dirigente do partido explica a parcimónia de Pedro Nuno Santos quanto às propostas a introduzir no Orçamento nesta fase da negociação direta: “Mesmo que seja o PS a propor, a AD é que vai capitalizar. Mesmo que sejamos nós a dar, é o Governo que ganha”. Por outro lado, tendo em conta que o sonho do partido era mesmo não ter de responder pelo próximo Orçamento, tendo de o fazer, preferirá sempre comprometer-se o menos possível com o que vier a entrar em vigor.