Inspirada em líderes como Mandela ou Sousa Mendes." O que é a filosofia africana Ubuntu e por que ganha adeptos nas escolas portuguesas?

“Aceito que um aluno não queira construir pontes, posso respeitar que seja passivo, o que não aceito é que destrua as pontes que construímos.” Paulo Mota é diretor da secundária Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia, uma escola não agrupada e uma das primeiras em Portugal a deixar entrar a filosofia africana Ubuntu. A referência às pontes não vem por acaso: Ubuntu é criar pontes, laços, perceber que sem o outro ninguém existe. Quando Paulo Mota pôs o braço no ar para participar na iniciativa — apresentada às escolas de Gaia pela Câmara Municipal — a secundária Almeida Garrett estava fora da lista daquelas onde o programa faria especial sentido por terem comunidades mais problemáticas. Mas Paulo Mota gostou tanto do que ouviu que foi em frente.

Formou na filosofia africana professores e técnicos especializados da escola (psicólogos), avançou para as academias de alunos — uma semana inteira Ubuntu sem aulas — e criou o clube com o mesmo nome. Hoje, o objetivo é chegar a cada vez mais estudantes, de preferência à maioria, mesmo que saiba que nunca chegará a todos.

Ubuntu, de forma muito resumida, é um programa de capacitação de jovens que usa como modelos de inspiração líderes como Nelson Mandela, Martin Luther King, Malala, Madre Teresa de Calcutá ou Aristides de Sousa Mendes. De origem africana, traduz-se na expressão “eu sou porque tu és”, e valoriza a solidariedade, procurando inspirar os jovens a serem agentes de mudança ao serviço da comunidade, de forma a construir uma sociedade mais justa e solidária.

Este ano letivo, o programa ganhou novo fôlego. O Instituto Padre António Vieira (IPAV), criador das Academias Ubuntu, assinou uma parceria com a Direção Geral de Educação (DGE) e a iniciativa passou a fazer parte do Plano 21|23 Escola+. Dito de outra forma, ao ser integrado no programa de recuperação de aprendizagens desenhado pelo Ministério da Educação, que serve de resposta às perdas sofridas pelos alunos durante a pandemia (académicas e sócio-emocionais), qualquer escola do país pode candidatar-se a ter uma Academia de Líderes Ubuntu. O mentor do projeto, Rui Marques, não podia estar mais satisfeito e os vários diretores ouvidos pelo Observador aplaudem a iniciativa — desde que se mantenha de adesão voluntária, quer seja da escola, dos professores e dos alunos.

O programa em escolas públicas é único em Portugal — em 2016 tinha duas escolas, hoje chega a 380 —, mas o IPAV quer crescer e já tem parcerias com dezenas de países. Para chegar às escolas, nos últimos anos, têm sido os municípios a entrar com o financiamento necessário. Um dos exemplos é o da Câmara da Mealhada — que celebrou um protocolo com o Instituto Padre António Vieira e o agrupamento de escolas do município —, atribuindo um total de 18 mil euros ao IPAV para a implementação e execução do projeto em três anos letivos consecutivos (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023). Feitas as contas, são 6 mil euros por ano para as várias escolas.

Seja em que agrupamento for, o custo por aluno irá variar consoante o número de estudantes que cada escola mobiliza para as suas academias, explica Rui Marques. “A nossa estimativa é que possa corresponder entre 60 a 90 euros por aluno participante e por ano letivo.”

Segundo declarações feitas no início do ano letivo pelo ministro da Educação, cada aluno da rede pública custa 6.200 euros por ano ao Estado, segundo as contas do ministério que apontam para um aumento da despesa de mais de 30% nos últimos seis anos.

A Fundação Gulbenkian, parceira da iniciativa desde o seu nascimento em 2010, já investiu cerca de um milhão e meio de euros nas várias vertentes do Projeto Ubuntu, do qual as Academias são uma pequena parte. Estas passam agora a estar inseridas, durante três anos letivos, no plano de recuperação de aprendizagens que assenta em três eixos e cinco domínios. O orçamento? 900 milhões de euros para a totalidade do plano de recuperação, do qual Ubuntu é uma ínfima parte.

No Plano 21|23, as Academias Ubuntu fazem parte do eixo Ensinar a Aprender (que oferece 37 ações específicas à escolha dos diretores) e do domínio Inclusão e Bem Estar. Este engloba oito ações específicas e, dentro delas, as academias Ubuntu fazem parte do Programa para Competências Sócio Emocionais.

Ashoka, Dream a Dream e Ubuntu: tudo tem a ver com empatia

João Costa, secretário de Estado Adjunto da Educação, explica ao Observador que Ubuntu não é único, há outros movimentos de empreendedorismo social a acontecer nas escolas de todo o mundo. “Há várias iniciativas deste tipo noutros países, por exemplo o programa Ashoka, ou o Dream a Dream, com forte presença na Índia. Portugal é, tanto quanto me é dado perceber, um dos poucos países que integra um programa desta natureza na política pública de educação.”

O programa Ashoka, que tem presença em Portugal, defende que todos são agentes de mudança e contribuem para alterações sociais de uma maneira positiva. Uma das suas pedras basilares é garantir que todas as crianças praticam a empatia. Já o Dream a Dream chama a si a missão de capacitar jovens de origens vulneráveis ​​a superar as adversidades, dando-lhes competências sócio-emocionais, para que possam prosperar.

Com tantos projetos que visam aumentar as soft skills dos estudantes, por que motivo a escolha recaiu no Ubuntu? Enquanto o projeto funcionou em piloto, explica João Costa, teve sempre o acompanhamento da tutela e o apoio financeiro de alguns municípios e da Gulbenkian e foi mostrando resultados positivos entre os alunos. “Os resultados dos estudos de impacto e a avaliação das intervenções nas escolas TEIP revela que há um efeito transformador em várias dimensões do desenvolvimento dos alunos, em tudo coerente com o trabalho pretendido no Apoio Tutorial Específico, pelo que entendemos que faria todo o sentido abrir a possibilidade a que todas escolas aderissem ao programa.”

O secretário de Estado diz ainda que “a fase piloto foi sujeita a avaliação, sendo manifestos os impactos nos resultados escolares e em competências sociais e emocionais”. Desde que o Apoio Tutorial Específico foi criado, em 2016, que se assumiu que se devia centrar no desenvolvimento de competências que permitem uma melhor relação dos alunos consigo próprios e com os outros, argumenta João Costa. “Entendemos que este programa é um apoio inequívoco para os professores tutores.”

O Observador pediu ao ministério dados dessa avaliação, mas não os obteve até à publicação deste texto. Da mesma forma, o ministério não esclareceu quais os custos das academias por aluno.

Autoconfiança e autoestima são indicadores que sobem entre os alunos

Os números concretos são apresentados por Rui Marques e decorrem da avaliação de impacto que é medida através da autoavaliação: os jovens dizem como estavam no início da formação e dizem como estão no final. A seguir é fazer contas. “Esta ferramenta mostra, consistentemente, melhorias em todos os indicadores”, sublinha Rui Marques.

Os aumentos mais expressivos são nos indicadores da autoconfiança, que sobe, em média, 34%; no do desenvolvimento pessoal e profissional (28%); no da autoestima (24%); e no do autoconhecimento (22%).

“Em autoavaliação, os estudantes participantes sinalizam um impacto muito significativo, mas temos em desenvolvimento outras ferramentas de avaliação que nos darão progressivamente mais informação sobre o impacto gerado na Academia”, sustenta Rui Marques. Aliás, o facto de fazer parte do plano de recuperação e aprendizagens obriga a isso mesmo: a medir e monitorizar resultados.