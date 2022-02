Investigação ao futebol põe em causa modelo de transferências. Como clubes, agentes e jogadores fogem ao Fisco: o caso do Benfica

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

[Este artigo faz parte da série especial “Investigação ao Futebol” sobre os alegados esquemas de fraude fiscal no mundo do futebol. Amanhã leia “FC Porto e os seus jogadores terão defraudado o fisco em 20 milhões de euros”]

Os principais clubes profissionais de futebol portugueses são suspeitos de terem alegadamente criado, em conluio com alguns dos seus principais jogadores e respetivos agentes, esquemas alargados de fraude fiscal qualificada em sede de IRC, IRS e IVA e fraude contra a segurança social. As suspeitas são do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) que já abriu várias dezenas de inquéritos ao mundo futebol que, no caso de acusações, colocará em causa praticamente todo o modelo de negócios das transferências e contratação de jogadores do mercado nacional.

O Observador inicia a publicação de uma série de trabalhos que, com base num conjunto alargado de documentação, vão explicar os pormenores de algumas das principais investigações ao mundo do futebol.

No centro dos inquéritos do DCIAP está a chamada dupla representação dos agentes de futebol nas transferências dos jogadores. Jorge Mendes, por exemplo, é o principal agente na mira do Ministério Público (MP) e da Autoridade Tributária (AT) por representar ao mesmo tempo os atletas cujos direitos económicos são transacionados, como também os clubes vendedores e, em alguns casos, os clubes compradores.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Observador conseguiu confirmar a existência de sete inquéritos, nos quais estão em causa suspeitas de fraude fiscal e fraude contra a segurança social cujo valor total atingirá cerca de 44 milhões de euros. O valor final, contudo, deverá ser muito superior, pois o DCIAP abriu um número indeterminado de inquéritos.

Fisco imputa ao Benfica benefício ilícito de 8,4 milhões. Clube diz “não ter conhecimento ou consciência” de irregularidades

Só no caso de transações do Sport Lisboa e Benfica, Sociedade Anónima Desportiva (SAD), na altura em que clube era ainda liderado por Luís Filipe Vieira, o MP e a AT imputam um alegado benefício patrimonial ilícito superior a 8,4 milhões de euros. Em termos globais, os investigadores já terão apurado um suposto prejuízo total para os cofres do tesouro e da segurança social de pelo menos 23,6 milhões de euros relativos às transações, contratos de trabalho e desvinculação de jogadores como Jonas, Gaitan, Júlio César, Bernardo Silva, João Cancelo e André Gomes.

Por exemplo, Bernardo Silva, internacional português que joga no Manchester City, é suspeito de ter assessorado a sua própria transferência para o Mónaco, de forma a receber fundos que deveriam ter sido declarados como trabalho dependente.

O Observador confrontou por escrito a administração da Benfica SAD com todas as informações que constam deste trabalho, tendo fonte oficial do clube rejeitado qualquer irregularidade. “O Benfica cumpre as regras fiscais aplicáveis e não tem conhecimento ou consciência de condutas suas que tenham sido contrárias às mesmas”, lê-se na resposta enviada.

Fonte oficial da Benfica SAD optou igualmente por não responder às cinco perguntas concretas que o Observador colocou, nomeadamente sobre se estaria disponível para pagar os impostos alegadamente em falta, obtendo assim a suspensão provisória do processo, comum neste tipo de casos.

“No que respeita às questões concretas que colocou, e que são ao que parece baseadas em suposições, diligências e atos processuais de um processo em curso e que, ao que sabemos, estará em segredo de justiça, não temos nada a transmitir-lhe, pois no âmbito de um processo o Benfica tem como interlocutores as autoridades competentes”, respondeu fonte oficial.

A dupla representação proibida que todos praticam

O negócio do futebol profissional tornou-se uma indústria multimilionária que faz circular muitos milhões de euros, nomeadamente através da venda dos direitos económicos e desportivos (vulgo passes) dos atletas. Só em 2019, as transferências do futebol mundial alcançaram a colossal quantia de 6,5 mil milhões de euros, segundo dados da FIFA citados pelo Financial Times.

Deste bolo, qual o valor que ficou para os agentes de futebol? Cerca de 10%: 658,4 milhões de euros.

Este valor é atingido pela referida dupla representação nas transações dos direitos económicos. Ou seja, os empresários representam ao mesmo tempo os jogadores com quem assinaram um contrato e o clube que vende o jogador. Em alguns casos, chegam também a representar ao mesmo tempo (e a serem pagos) por três partes: o clube vendedor (que lhes paga uma percentagem da venda), o clube comprador (de quem recebem também um montante do negócio) e, claro, o jogador que representam (com quem têm um contrato).