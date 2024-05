Isabel Pires, deputada do BE: "PSD nunca viu Habitação como um direito"

Isabel Pires, deputada do Bloco de Esquerda, considera que as medidas que estão em vigor, aprovadas ainda pelo governo de António Costa, são um mal menor perante o caminho que a direita quer traçar para a habitação. Para a coordenadora do partido na Economia, Obras Públicas e Habitação, PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal querem competir por um “caminho liberal” para o setor que só produzirá maus resultados.

O Bloco de Esquerda diz que “nesse campeonato não entra” e insiste por isso noutro caminho. Desde logo, medidas como a proibição de venda de casas a não residentes, que Isabel Pires acredita ser um passo na direção certa para combater a especulação imobiliária. “Não estão a fazer nenhum investimento no país, estão a fazer um investimento para eles próprios”.

A deputada bloquista critica ainda a escolha de Luís Montenegro para a pasta da Habitação. Para o partido, Miguel Pinto Luz levanta reservas pelo passado enquanto autarca na Câmara Municipal de Cascais, mas também pelas declarações públicas que tem tido desde que tutela a pasta.

Para o Bloco de Esquerda este pacote Mais Habitação traz mais vantagens ou desvantagens? Colocando tudo na balança, o país está melhor com ou sem estas leis aprovadas pelo anterior governo?

O pacote Mais Habitação não está a mexer onde era preciso, que tem a ver com a regulação de preços. Ou seja, supostamente deveria estar a responder ao facto de as famílias com rendimentos médios ou baixos não conseguirem aceder, seja por via do arrendamento ou da compra, a uma habitação condigna e a preços que correspondem ao que as pessoas ganham. Por outro lado, continua a não existir nenhum mecanismo para combater a especulação imobiliária. Apesar de terem sido colocados no alojamento local e do anterior governo até ter colocado em cima da mesa o fim dos vistos gold, colocou com um prazo tão estendido que continua a existir essa pressão.

Mas reverter também não vai melhorar essa situação?

Esse é que é, neste momento, o problema. O que é que parece que está em cima da mesa? É um bocadinho uma competição entre a direita para ver quem é que consegue reverter primeiro este pacote ou algumas partes dele. Qual é que é o grande problema? Quando olhamos para as propostas que a Iniciativa Liberal quer aprovar, percebemos que querem, por exemplo, retirar as regulações que foram incluídas ao alojamento local, permitindo que voltemos outra vez a uma situação em que freguesias têm uma percentagem de alojamentos acima dos 50%, ou perto disso, o que cria problemas muito grandes de oferta mas também de subida de preços.

A Iniciativa Liberal quer atuar do lado da oferta.

O que a IL diz é que o grande problema é da oferta e que se construirmos mais vamos resolver o problema da habitação. Isto já foi desmentido várias vezes. Essa ideia tenta esconder os reais motivos do aumento de preços e serve para esconder o facto de estar ainda por resolver o fracasso da falta de políticas de regulamentação de preços no arrendamento. Isto vale para a Iniciativa Liberal e para toda a direita que tanto tem falado políticas para a juventude mas não consegue ter uma palavra sobre o facto de, no Porto, por exemplo, um T1 custar para arrendamento entre 1.000 e 2.000 euros e 70% dos jovens em Portugal ganharem menos de 1.000 euros. Como é que se compagina as duas coisas, então? Porque é que não se olha para as formas de baixar o preço? Isso é que seria importante mas não é o que a Iniciativa Liberal e a direita fazem.

O Governo tem duas medidas para os jovens: a isenção de IMT na compra de primeira habitação e a garantia pública para empréstimo a 100%. Isto não são medidas positivas?

Têm insistido muito nessas medidas mas a minha questão continua a ser a mesma: quem é que tem rendimentos para pensar sequer em ter o valor suficiente para dar entrada para uma casa, mesmo que exista essa garantia, mesmo que existam essas isenções? Os valores continuam a ser absurdamente altos. Como é que um jovem que ganha até 1.000 euros como é que tem dinheiro para pensar em dar uma entrada para uma casa e, a partir daí, fazer a sua vida? É muito difícil com os preços que são praticados atualmente. Essas propostas sabem muito a pouco e sabem mais a propaganda do que a política efetiva de habitação.