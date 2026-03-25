João Almeida, do CDS, sobre uma revisão da Constituição: "Não somos indiferentes à maioria que existe"

João Almeida, após as jornadas parlamentares do CDS, reforça a intenção dos centristas em avançar com uma revisão constitucional na reta final desta legislatura, que termina em 2029. Para isso, avisa, “não é indiferente a maioria” que existe na Assembleia da República. Em entrevista ao Sofá do Parlamento, na Rádio Observador, João Almeida critica o PS por “bloquear” a eleição de juízes para o Tribunal Constitucional e recorda que “o modelo sempre foi este”. Sobre o novo Presidente António José Seguro, confia “num mandato positivo para o país”.

Quanto ao futuro do CDS, João Almeida diz que o partido “tem que estar preparado para ir a votos sozinho a qualquer momento” mas que, atualmente, está comprometido com o projeto político da AD liderado por Luís Montenegro.

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Têm sido públicos os apelos de figuras da direita para que este Governo faça mais reformas. O CDS tem vincado que é o líder original do combate ao wokismo. As mudanças que o país precisa são sobretudo culturais?

São culturais mas são, acima de tudo, de mentalidade. O primeiro-ministro, num discurso em que foi muito criticado teve essa ambição: Portugal precisa de confiar mais em si próprio e precisa de ser mais forte no contexto da União Europeia. Não nos podemos conformar com o que aconteceu durante o ciclo de governação da esquerda, de constante descida num indicador relevante que é o PIB per capita. Cada português, durante a governação da esquerda, comparado com os outros países da União Europeia, passou a ter menos rendimento e isso não faz qualquer sentido quando vamos tendo gerações mais qualificadas, empresas que fazem de tudo para ser competitivas e depois não se consegue traduzir isso na vida de cada um. A grande reforma é conseguirmos trazer à vida de cada um dos portugueses uma qualidade que neste momento, infelizmente, ainda não tem.

Mas nas últimas semanas apresentaram uma iniciativa sobre a questão das bandeiras em edifícios públicos, agora esta questão do regime de mudança de género e de nome. Isso não significa que passaram questões como a descida de impostos ou libertar a sociedade do Estado, que eram bandeiras do CDS, para um segundo plano?

Não, significa que estamos numa fase do ano político pós-orçamento. O final do ano é dominado pela questão orçamental e, no último, voltámos a contribuir para que os impostos sobre as pessoas e famílias baixassem. Agora, é normal que nestes primeiros meses do ano haja debate de outras questões. Tem muito a ver com o momento e não com uma questão de prioridade. Mas, mesmo na reforma do Estado, que está neste momento em curso, o ministro tem anunciado algumas bandeiras que para o CDS são muito importantes e que fazem muita falta ao país às empresas.

Há aqui uma tentativa de piscar de olho ou de ocupar um espaço político que conquistou uma grande parte do espaço que era antes do CDS?

Há o CDS a reafirmar-se. Muitas vezes nas redes sociais as pessoas dizem: finalmente, agora também falam, mas que são questões que há 20 anos o CDS fala e que, provavelmente por demérito em alguma fase da história do partido, perdeu para outros e, em particular, para o Chega. Hoje é claro o posicionamento do CDS na sociedade, que tem a ver com o equilíbrio que sempre defendeu. Nos anos de governação da esquerda, principalmente nos anos da geringonça, houve um experimentalismo social que sempre combatemos. Este experimentalismo está a recuar na Europa. Nesta questão que discutimos na semana passada, sobre os bloqueadores de puberdade, o que propomos já foi feito nos países nórdicos, na Finlândia e na Suécia, acabou de ser aprovado no Reino Unido e está em discussão também na Bélgica e nos Países Baixos. Não são países tidos como conservadores. O que estamos a fazer e sempre fizemos é trazer a ciência para estas discussões. A esquerda, normalmente, não traz a ciência, traz o experimentalismo social.