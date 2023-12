A Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) deverá fechar as contas do evento que trouxe o Papa Francisco e 1,5 milhões de jovens católicos a Portugal, em agosto, com um lucro a rondar os 20 milhões de euros, apurou o Observador. Confrontado com este dado, o presidente da Fundação, o cardeal Américo Aguiar, garante que ainda não há um valor final apurado — que só deverá existir no primeiro trimestre do ano —, mas admite que, em função do levantamento contabilístico feito até ao momento, o retorno da Jornada, já com despesas excluídos, deverá rondar os 20 milhões de euros.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.