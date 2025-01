José Luís Carneiro sobre eleições autárquicas: "Comigo, até hoje, não houve qualquer diálogo"

Foi o autor da proposta para conceder honras de Panteão Nacional a Eça de Queiroz. Ex-presidente da Câmara de Baião, município que acolhe a freguesia de Santa Cruz do Douro, onde fica a Fundação, José Luís Carneiro viu a iniciativa no Parlamento ser aprovada por unanimidade em 2021, revela ter sido “apanhado de surpresa” com o diferendo entre os descendentes do escritor, mas não esconde a satisfação por tudo ter corrido pelo melhor.

Em entrevista ao Observador, no programa “Sofá do Parlamento”, o antigo ministro da Administração Interna e candidato à liderança do PS — contra Pedro Nuno Santos –, fala ainda sobre o tema do momento: as eleições presidenciais. Diz que é tempo de “aguardar pelas hipóteses” e tempo para as “hipóteses se confirmarem”. Apesar de ter sido próximo de António José Seguro, quando este era secretário-geral do PS, não declara para já apoio. Devem ser “evitadas precipitações”, diz.

Já sobre as eleições autárquicas, José Luís Carneiro diz que “até hoje” ninguém da direção do PS o desafiou para uma candidatura e, depois de se ter disponibilizado para ser testado como candidato à Câmara Municipal do Porto, não recebeu qualquer feedback. Agora, limita-se a desejar “felicidades” ao “camarada Manuel Pizarro”.

[Ouça aqui O Sofá do Parlamento com José Luís Carneiro]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este processo da trasladação de Eça de Queiroz fica manchado pelo diferendo entre descendentes?

O que se consuma agora é a vontade expressa de uma maioria da família que devemos respeitar. Na altura, fui contactado pelo atual presidente da Fundação Eça de Queiroz, o escritor Afonso Reis Cabral, dando-me conta dessa vontade da família. O que fiz foi tratar de elaborar a proposta de resolução da Assembleia da República e de poder articular e dar conhecimento dessa intenção a vários dos responsáveis. Fui também, na altura, informar outros responsáveis institucionais e promover o diálogo com os partidos políticos, que veio a culminar numa unanimidade nessa decisão. Claro está que, quando foi colocada a questão, estávamos longe de vir a saber que havia uma parte da família que discordava dessa decisão.

Foi apanhado de surpresa?

Em certa medida, sim. Contudo, veio a verificar-se que uma maioria da família consuma essa vontade e, por outro lado, julgo que o Estado português e a sociedade portuguesa cumprem o dever de reconhecer Eça de Queiroz com honras de Panteão. Ou seja, reconhecer o Eça como uma das maiores referências literárias do nosso país, onde figuram Camões ou Fernando Pessoa. É sempre um orgulho para o país e também para o município, uma região com a qual ele teve uma relação muito profunda, ver reconhecido este estatuto a Eça.

No entanto, os descendentes que discordam desta trasladação apontam alguns textos e excertos de Eça de Queiroz, que indiciam que o escritor quereria ficar em Santa Cruz do Douro, a terra que inspirou Tormes. Não faz também essa interpretação?

A mim não me competem essas análises. São assuntos que dizem respeito estritamente à família.

Mas o trabalho da Fundação Eça de Queiroz não fica menorizado com o conselho do escritor da região?

No meu entender não. Aliás, em momento algum, o trabalho de promoção literária, de defesa e promoção da obra, da herança e do próprio espólio do Eça de Queiroz, que está preservado na Fundação, toda a sua atividade cultural, as atividades de formação, didáticas e pedagógicas realizadas com as escolas de todo o país, foi sempre um trabalho que, fundamentalmente, dependeu muito da liderança de quem esteve à frente da instituição. Aqui cabe uma recordação com muita saudade da Maria da Graça Salema de Castro, que foi casada com o neto de Eça de Queiroz e que chegou a ser presidente da Câmara Municipal de Baião. Ela foi, de facto, uma líder que permitiu erigir uma obra material em torno de uma dimensão imaterial da literatura e da cultura.

Tendo sido também presidente da Câmara de Baião, acha que a região e a população entendem estas honras de Panteão Nacional como um agradecimento? Ou, mais uma vez, entra naquela lógica de que estamos a retirar algo a uma terra mais pequena para colocar em Lisboa?

Vamos imaginar que agora o nosso escritor António Mota, a quem desejamos uma vida longa, vem também a ser reconhecido como uma personalidade com distinção de Panteão Nacional. Ou outras personalidades cujo percurso, história e contributo para o país se venha ainda a descobrir. O facto de isso acontecer, é sempre algo que enaltece um território, uma cultura, uma comunidade e uma região.