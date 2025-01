Ligações perigosas. As lições do caso Galp e como são geridas as relações amorosas das chefias dentro das empresas

Duarte Júlio Pitta Ferraz cita um estudo americano que demonstrou que as pessoas normalmente levantam o tema fora da organização quando acham que internamente nada está a ser feito para resolver o problema denunciado.

Já João Moreira Rato admite que esta é uma área em que as regras de ética interna podem ser aperfeiçoadas no sentido de tornar claro o que pode o denunciante esperar da empresa quando faz a sua denúncia.

A denúncia contra o presidente executivo da Galp “nunca deveria ter sido tornada pública”, defende Helena Gonçalves. Mas a especialista lembra que isso pode acontecer quando o “denunciante não confia que o assunto possa ser resolvido internamente”, não acredita na atuação de uma comissão de ética. Mas, por outro lado, considerando que o CEO de uma empresa cotada tem responsabilidades acrescidas, uma fuga de informação desta natureza pode ter “consequências maldosas”.

Questionada sobre a proibição de relações amorosas entre funcionários por parte das empresas, a especialista indica que isso pode ser uma prática, mesmo sem estar escrito num código de conduta ou ética. “A empresa pode assumir que não é desejável que trabalhem no mesmo departamento e exigir que uma das pessoas mude para outra área, edifício ou para outra chefia. Dentro do local de trabalho, as organizações podem estabelecer regras de relacionamento”.

Já Duarte Júlio Pitta Ferraz explica que as empresas consideram as relações amorosas dentro de portas potencialmente problemáticas porque são uma “distração no foco no trabalho” e podem criar “mau ambiente. Há ainda o risco de partilha de informação desadequada ou de influência indevida nas decisões, sobretudo quando está em causa uma relação de hierarquia.

Códigos da NOS e EDP visam relações familiares, “equiparadas” e amizades

O código de ética da Galp não é claro sobre como este tipo de relação pode vir a ser considerado um conflito de interesses. Remete o ónus para as pessoas da empresa “que têm de reconhecer quando estejam, possam vir a estar ou possam ser percecionados como estando perante uma situação que configure um conflito de interesses”. E que nesse caso “devem reportar através da plataforma existente para o efeito, por forma a que sejam tomadas medidas que permitam eliminar ou gerir tais conflitos”.

Outras grandes empresas vão mais longe na identificação de relações problemáticas.

O código da NOS, por exemplo, descreve o tipo de relações de parentesco ou amizade que podem suscitar conflitos de interesses. Uma interação profissional que envolva relações familiares até ao 3º. grau, seja qual for a linha de parentesco ou o companheiro ou qualquer pessoa que viva com o colaborador ou que dele seja dependente financeiramente ou de quem ele dependa. O código de ética da operadora também visa relações de amizade que, se envolverem decisões sobre o futuro de uma das pessoas, devem ser comunicadas à chefia e ao comité de ética e podem levar ao afastamento dos visados no processo de decisão. As relações amorosas que não envolvam dependência ou coabitação não são referidas.

Já o código de ética da EDP determina a obrigação de comunicar as relações sensíveis às hierarquias e afastar os envolvidos ou promover o afastamento dos respetivos processos de decisão “em todas as situações que possam gerar conflitos entre os interesses pessoais e o dever de lealdade para a com a empresa, tais como: relações familiares ou equiparadas em dependência hierárquica ou funcional direta”. Num longo documento de 100 páginas, o grupo de energia dá exemplos: “Estou a participar num recrutamento de uma pessoa cujo perfil me parece adequado, mas que é minha amiga, e quero dar parecer favorável. O que fazer?”. A resposta é: “Comunicar a relação pessoal à hierarquia e compliance e afastar-se do processo”.

Para João Moreira Rato, não é necessário que o código de ética diga expressamente quais as relações problemáticas. “Não é aceitável permitir que pessoas com muita experiência usem o argumento de que não está expressamente indicado que há um conflito”. Os gestores que têm muitas responsabilidades e ganham muito “têm a obrigação de julgar pela sua experiência o que é um potencial conflito”.

As dúvidas sobre quando se deve comunicar e a resistência de quem receia ser prejudicado

No caso da Galp, e pela informação tornada pública, a relação não foi reportada à comissão de ética. Mas há argumentos válidos para que isso não tenha acontecido. Pode haver dúvidas sobre quando é que uma maior proximidade entre colegas de trabalho se transforma numa relação potencialmente problemática — a partir de um mês de interação? Tem de ser contínua ou pode ser pontual?

O consultor da Ivens diz que a forma como as empresas têm no passado lidado com o problema é determinante para a adesão dos potenciais visados a este dever de reporte. “Se sentem que terá consequências negativas vão preferir não reportar”. Uma vez reportado, o caso deve ser analisado e discutida a necessidade de medidas de mitigação ou solução, sobre as quais as pessoas visadas podem e devem ser consultadas. “Se as pessoas sentirem que estas medidas são gravosas ou que podem ser afastadas, vão ser incentivadas a ocultar” as ligações.

Helena Gonçalves considera até que um código não é necessariamente a parte mais fundamental do sistema de gestão de ética. “Não basta existir um código de ética, tem de ser vivido. As pessoas têm de compreender o que lá está. É preciso formação, sensibilização regular e obrigatória para todos os níveis das pessoas que trabalham na organização para garantir que o que está escrito é compreendido por todos. Deve falar-se regularmente sobre ética nas reuniões onde são discutidos outros temas da vida empresarial. As pessoas têm de aprender a gerir a ética em contexto empresarial”.