Tal como uma ilha está cercada de água por todos os lados, Nagorno-Karabakh está envolvida pelo Azerbaijão, a antiga república soviética que, para todos os efeitos, é quem governa aquela região. Na verdade, e apesar de a Arménia também reivindicar o território — uma disputa que vem desde os tempos do Império Russo —, o enclave governa-se a si próprio, desde que proclamou a independência, depois da queda da União Soviética. Mas a República de Artsakh, onde mais de 75% da população é arménia, nunca foi reconhecida pela comunidade internacional. Em 2020 foi assinado um cessar-fogo entre Arménia e Azerbaijão, o que não impediu que mais de 1.200 pessoas tenham morrido ou ficado feridas desde então, segundo os números do think tank Crisis Group.

O que é que fez reacender a violência?

