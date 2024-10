Lutas pelo poder, a chefe de gabinete que se demitiu e ofertas para concertos de Taylor Swift. O "caos" do arranque de Keir Starmer

Após 14 anos na oposição, a campanha do Partido Trabalhista nas últimas eleições gerais prometia começar um novo ciclo político no Reino Unido e terminar com o “caos” resultante da governação dos conservadores. Os eleitores confiaram nesta mensagem e deram uma vitória folgada ao Labour a 4 de julho. Contudo, a promessa de terminar com as polémicas em Downing Street não está a correr de feição para o primeiro-ministro, Keir Starmer. Desde a demissão de uma chefe de gabinete influente até ofertas de bilhetes para ver jogos de futebol do Arsenal ou Taylor Swift, o líder do executivo britânico tem estado sob fogo constante nos últimos três meses e longe de uma habitual fase de estado de graça que os novos líderes políticos costumam usufruir.

Perante as controvérsias, Keir Starmer tem assumido algumas responsabilidades. Esta segunda-feira, após a demissão da sua chefe de gabinete Sue Gray durante o fim de semana, o primeiro-ministro britânico, através do seu porta-voz, reconheceu que tem de “refletir” sobre as primeiras semanas do seu mandato e analisar o que não está a correr bem. Após os últimos anos conturbados na política do Reino Unido, os trabalhistas estão a deparar-se com dificuldades em quebrar esse ciclo.

Os indicadores que têm surgido mostram efetivamente uma situação bastante negativa para o primeiro-ministro britânico, tendo já tido repercussões na sua imagem pública. Uma sondagem da YouGov publicada esta segunda-feira mostra que 57% dos inquiridos consideram “rasca” a conduta do governo liderado por Keir Starmer. Quando comparado com os antecessores (Rishi Sunak e Boris Johnson), os inquiridos consideram que o atual primeiro-ministro tem sido mais o “rasca” nos seus comportamentos.

A majority of Britons describe the Labour government as 'sleazy' Current Labour govt: 59% say is very/fairly sleazy

Tory govts 2019-24: 77%

British govts in general: 77%

Reform UK: 51%

Lib Dems: 24%

Greens: 18%https://t.co/3YB8G7JTeP pic.twitter.com/NyPMOV3E5b — YouGov (@YouGov) October 7, 2024

Em termos mais concretos, isto significa uma queda de popularidade substancial — uma “calamidade” como descreve um artigo da revista The Spectator. Segundo uma sondagem da Ipsos de meados de setembro, a taxa de aprovação de Keir Starmer baixou 21 pontos percentuais em apenas 50 dias. Apenas a antiga primeira-ministra conservadora Liz Truss, que esteve 45 dias no cargo, registou uma descida tão abrupta. Além disso, dois terços dos britânicos estão insatisfeitos com a maneira como o chefe do executivo tem liderado o país.

As sondagens que têm sido publicadas recentemente ainda não têm em consideração a polémica mais recente, que rebentou esta fim de semana. Sue Gray — considerada um seus dos braços direitos de Keir Starmer — demitiu-se. Os motivos? Uma luta de poder em Downing Street, que se intensificou após a BBC ter revelado o salário da antiga chefe de gabinete do primeiro-ministro — que era inclusivamente superior ao do líder do executivo.

O salário e uma luta pelo poder. O que motivou a queda de Sue Gray?

Sue Gray dedicou grande parte da vida a ser civil servant — um funcionário público que trabalha para órgãos políticos no Reino Unido, mas que é contratado pelo Estado e não nomeado politicamente. Até março de 2023, Gray nunca esteve oficialmente ligada a nenhum partido e trabalhava de forma independente; este era, aliás, um dos requisitos para o desempenho das suas funções. Primeiro passou pelo Parlamento, onde trabalhou em vários ministérios, mas, desde o final dos anos 90, foi transferida para o Cabinet Office, um departamento ministerial que se centra no trabalho de primeiro-ministro.