— Bom dia! Gostaria de fazer um requerimento para consultar um processo.

— Vai ter que enviar por e-mail porque desde sexta-feira que não temos papel…

O diálogo aconteceu entre uma advogada e uma funcionária judicial de uma secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), em Lisboa, dias depois de a ministra da Justiça vir garantir que nunca faltou papel nos tribunais. O argumento da falta de papel foi-se repetindo ao longo da manhã com todos os advogados que ali chegavam. Atrás do balcão, as horas iam passando e os funcionários de mãos atadas sem saber como despachar os processos e fazer notificações. “Tenho os processos todos atrasados”, desabafou uma delas.

“Vou usar as folhas amarelas, senão não consigo fazer nada”, acabou por solucionar um funcionário, mesmo perante uma colega que o lembrou de que o papel colorido tinha um fim diferente. As folhas coloridas são normalmente usadas para as capas dos processos e para distinguir aqueles que são urgentes ou que têm arguidos presos. Podem também ser utilizados para distinguir os magistrados que produzem os despachos.

Foi, porém, a única solução encontrada, enquanto decorriam diligências nas salas dos magistrados com testemunhas a serem ouvidas e papel a precisar de ser impresso. Todas as testemunhas têm que assinar o depoimento escrito que acabaram de prestar, por exemplo. O papel amarelo foi sendo usado até alguém se levantar e ir comprar duas resmas a um supermercado situado no Campus da Justiça, em Lisboa. “Não quero ouvir falar mais na falta de papel, está aqui uma jornalista a consultar um processo e ainda teremos problemas com isso”, disse, por fim, uma funcionária.

