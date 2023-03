No princípio era o melão, mas depois azedou. O pacote de habitação abriu mais uma brecha no Bloco Central de palácios que existe entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, numa tensão que é pouco frequente (mas não inédita) e que parece sempre grave (mas que se resolve sempre). O histórico entre ambos mostra que, quando se zangam, acabam por retemperar o relacionamento. E vão ter oportunidade para colocar água na fervura, num ambiente propício à reconcialiação: ambos representam Portugal na Cimeira Ibero-Americana na República Dominicana e depois vão ver, juntos, o jogo da seleção nacional no Luxemburgo.

Se em Paris — na primeira grande viagem que fizeram em conjunto há sete anos — António Costa segurou um guarda-chuva para que Marcelo Rebelo de Sousa não se molhasse, desde então houve momentos em que, a espaços, a tempestade apareceu.

Em momentos como os incêndios de outubro de 2017 e a demissão da então ministra, a promulgação por parte de Marcelo dos apoios sociais impostos aprovados em coligação negativa ou a ameaça de bomba atómica em caso de saída para Bruxelas parecia que as relações se iam deteriorar, mas o desfecho foi sempre o mesmo: fizeram rapidamente as pazes. Houve sempre um clima tropical — como aquele que vão ter no caribe este fim-semana: tão depressa chove torrencialmente, como pouco tempo depois vem a bonança e o bom tempo.

