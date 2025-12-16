Medidas para uma Justiça mais eficiente podem ter implicações na Operação Marquês? Sim, mas podem abrir uma "caixa de Pandora"

As 14 medidas para a Justiça aprovadas pelo Conselho de Ministros no dia da greve geral passaram despercebidas na opinião pública — o Governo queria demonstrar que estava a trabalhar mas o turbilhão em torno da paralisação promovida pela CGTP e pela UGT concentrou a atenção mediática. Certo é que, pelo menos, as medidas para promover uma maior celeridade do processo penal prometem dar que falar.

Entre a criação de um “dever de gestão processual ativa para o juiz/Ministério Público, com poder de recusar atos dilatórios”, medidas concretas para combater essas mesmas manobras dilatórias, à semelhança do regime do processo civil, e a introdução de uma nova categoria de multa (tal como proposto pelo Conselho Superior da Magistratura) e a alteração das regras para o incidente de recusa de juiz — estes são apenas alguns exemplos de medidas cirúrgicas que prometem agilizar o processo penal.

Apesar das novas regras se aplicarem a todos os processos criminais — não há aqui nenhuma lei fotografia —, é também claro que os processos do crime económico-financeiro serão aqueles mais afetadas. Porquê? Porque são os processos em que a tendência para as manobras dilatórias é muito maior, o que faz com que o tempo médio de resolução seja superior a 8 anos, quando no processos criminais comuns o mesmo tempo médio varia entre 1 a 2 anos.

A pergunta que se coloca é simples: caso a Assembleia da República aprove estas propostas do Governo, as mesmas terão aplicação imediata? E com que efeitos?

Tendo a Operação Marquês como exemplo, o Observador tentou perceber o alcance prático e imediato da proposta do Governo, caso as mesmas venham a ser aprovadas. Por exemplo, o julgamento da Operação Marquês poderão continuar já ao abrigo das novas regras? A resposta mais consequente de diversas fontes seria um “sim, mas…”.

Ou seja, em primeiro lugar, é preciso esperar para ver a versão final do diploma e, em segundo lugar, é preciso ter em conta as exceções à regra geral de aplicação imediata.

A aplicabilidade imediata e a exceção da diminuição das garantias de defesa

O tema da aplicabilidade imediata a processos em curso foi, aliás, suscitado de imediato perante a ministra da Justiça e Rita Alarcão Júdice apontou prontamente o caminho: “Uma vez aprovado e publicado, é de aplicação imediata. Naturalmente, há exceções na lei. Não vou entrar na tecnicidade das pequenas exceções que a lei prevê, mas, em regra, a lei processual é de aplicação imediata, aplicando-se aos processos em curso, sejam eles quais forem”.

Não só o objetivo passa por obter resultados o mais rapidamente possível na justiça, como essa aplicabilidade está escudada na lei portuguesa.

“Em Portugal, a regra geral sobre a aplicação das leis processuais penais é a aplicação imediata.

Isto significa: a regra é a de que a nova lei processual aplica-se aos processos pendentes”, explica o advogado Paulo Saragoça da Matta. O conhecido penalista (e comentador no programa Justiça Cega, da Rádio Observador) sublinha que as “leis processuais (ao contrário das leis penais substantivas) aplicam-se de imediato, mesmo aos processos que já estão em curso quando a nova lei entra em vigor”.