Menos 62 mil consultas e menos 10% de cirurgias em janeiro. SNS regista quebra mensal consecutiva pela primeira vez desde 2022

Os dados da atividade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) relativos a janeiro de 2026 mostram uma diminuição do número de consultas hospitalares e de doentes operados em relação ao mesmo mês do ano passado. Ao todo, foram feitas menos 62 mil consultas e operados menos seis mil doentes, de acordo com os dados publicados no portal do SNS. Este é o segundo mês consecutivo de quebra na atividade do SNS, depois de, em dezembro, já se ter registado uma quebra no número de consultas e cirurgias nos hospitais públicos em relação ao período homólogo. Os administradores hospitalares consideram a diminuição da atividade “preocupante” e apontam a crescente ocupação de camas com casos sociais como uma das explicações, enquanto a Direção Executiva do SNS (DE-SNS) lembra que os meses em questão ficaram marcados pelo adiamento de atividade programada nos hospitais devido à gripe.

A verdade é que uma diminuição simultânea de consultas e cirurgias nos hospitais em dois meses consecutivos, como a registada em dezembro e janeiro últimos, já não se registava no SNS desde 2022. Mais: desde a pandemia, pelo menos, que não se regista uma diminuição de qualquer um destes indicadores nos meses de inverno, uma tendência agora interrompida. A quebra na atividade acontece também num contexto de restrições orçamentais, com a DE-SNS a avisar os hospitais — primeiro, numa reunião em outubro, e mais recentemente, em março — que é necessário cortar na despesa, o que poderá implicar o congelamento da atividade assistencial. Nesta fase, os administradores hospitalares não associam a diminuição da atividade do SNS às instruções dadas pela DE-SNS. Já a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) garante que os hospitais “receberam indicação para conterem a despesa”, o que “significa cortar na capacidade assistencial”.

Número de doentes operados caiu 10% em janeiro

Em janeiro de 2026, foram realizadas 1.244.973 consultas hospitalares no SNS, menos 4,74% do que no mesmo mês de 2025, quando se tinham realizado 1.306.975 consultas, ou seja, cerca de 62 mil consultas a menos. No entanto, a maior quebra em termos relativos foi mesmo registada no número de doentes operados. Em janeiro de 2026, foram intervencionados 61.222 doentes nos hospitais, menos 9,9% do que os 67.937 que tinham sido operados no mesmo mês de 2025.

No caso da atividade cirúrgica, foi nas cirurgias não oncológicas que se registou a maior quebra: em janeiro, foram operados 54.483 doentes, menos 10,66% do que os 60.986 que tinham sido alvo de intervenção cirúrgica em janeiro de 2025. Já no que diz respeito às cirurgias oncológicas, foram operados 6.739 doentes, menos 3,05% em relação aos 6.951 operados em janeiro de 2025.

Os dados de janeiro confirmam, assim, a retração na atividade assistencial programada do SNS que já tinha sido registada em dezembro de 2025. Nesse mês, foram realizadas 978.280 consultas hospitalares (tanto primeiras consultas como subsequentes, ou seja, de seguimento), menos 11,52% do que as 1.105.626 consultas realizadas em dezembro de 2024, o que representa uma diminuição de mais de 120 mil consultas no mesmo mês.

Já no que diz respeito às cirurgias, foram operados 50.897 doentes em dezembro último, menos 4,86% do que em dezembro de 2024. Tal como aconteceu em janeiro, a quebra foi menos acentuada (menos 1,55%) nos doentes oncológicos operados, que passaram de 5.649 em dezembro de 2024 para 5.562 em dezembro de 2025. Nas cirurgias não oncológicas, foram operados 45.335 doentes, menos 5,25% em relação aos 47.847 registados no período homólogo.

Gestores hospitalares alertam que internamentos sociais prejudicam atividade cirúrgica dos hospitais

Ao Observador, o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH) relaciona a diminuição do número de cirurgias com a crescente ocupação de camas hospitalares com pessoas com alta clínica, os designados internamentos sociais. “A perceção que temos é que há mais camas ocupadas com doentes que não deviam estar hospitais. Há um ano tínhamos 12% das camas ocupadas com casos sociais e antecipo que esse valor tenha aumentado“, realça Xavier Barreto, acrescentando que, nalguns hospitais, a ocupação de enfermarias com estes casos chega entre 20 e 30% do total de camas, o que, alerta, “prejudica muito a atividade programada”. Por isso, o presidente da APAH volta a pedir soluções ao Governo, de forma a retirar os casos sociais dos hospitais.

Outro fator que pode ter contribuído para a diminuição da atividade do SNS nos meses de dezembro e janeiro, diz Xavier Barreto, foi a ativação dos planos de contingência dos hospitais, uma situação que pode ter tido um impacto especialmente relevante nas cirurgias, realça. Com o aumento da afluência devido à gripe e a outras infeções respiratórias, várias Unidades Locais de Saúde (ULS), algumas de grande dimensão, optaram por ativar os respetivos planos de contingência, o que implicou o adiamento de atividade programa (consultas e, sobretudo, cirurgias) de forma a dar resposta a aumento da procura de doentes agudos.

Em resposta enviada ao Observador, a DE-SNS faz a mesma análise, sublinhando que “nos meses de dezembro e janeiro verificou-se a necessidade de proceder a ajustamentos na organização da atividade assistencial das unidades de saúde, designadamente através da redução temporária de alguma atividade programada, de forma a garantir capacidade de resposta aos casos urgentes e emergentes, devido ao pico de incidência de infeções respiratórias”.