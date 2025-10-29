Doentes a aguardar cirurgia fora dos tempos máximos aumentam 20% e já são mais do que quando 1º. governo da AD tomou posse

Está a piorar o acesso às cirurgias no Serviço Nacional de Saúde. O número de doentes a aguardar cirurgia fora dos tempos considerados clinicamente recomendados — e que não têm operação marcada — tem vindo a aumentar nos últimos meses e já é superior ao número de doentes que estava na mesma situação no mês em que o primeiro governo da AD tomou posse, em abril de 2024. Os gestores hospitalares dizem que os dados provam o “falhanço do Plano de Emergência”, que previa a recuperação das listas de espera. Já a Ordem dos Médicos admite “apreensão” e alerta para as consequências na área oncológica.

No final de agosto de 2025 (os últimos dados disponíveis), 20.861 pessoas aguardavam cirurgia para lá dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG) e não tinham ainda operação agendada, segundo o portal que monitoriza a execução do Plano de Emergência e Transformação da Saúde. O número de utentes nesta situação é 20,8% superior ao registado há seis meses atrás, em fevereiro de 2025, quando 17.274 pessoas esperavam por um agendamento fora do TMRG.

O aumento é, de resto, comum às áreas oncológica e não oncológica. Na área oncológica, em fevereiro de 2025, estavam nesta situação 186 pessoas. Em agosto deste ano, já eram 353 utentes, um aumento de 90% e o valor mais alto desde maio do ano passado. Na área não oncológica, em fevereiro aguardavam cirurgia fora dos TMRG e sem agendamento 17.274 pessoas; passados seis meses, em agosto, eram já 20.861 utentes. Tanto numa como noutra área, a evolução ascendente dos números tem sido constante ao longo dos últimos meses (ver gráficos).

Ao Observador, a Direção Executiva do SNS justifica a evolução com “fatores sazonais que se repetem todos os anos no período de verão, com uma redução temporária da atividade cirúrgica devido às férias das equipas e à menor disponibilidade de blocos operatórios”. No entanto, os dados mostram não só que a deterioração das listas de espera começou muito antes do verão (ainda no inverno de 2025) como indicam que, em 2024, a tendência registada no verão foi a contrária, isto é, de diminuição das listas de espera.

A recuperação das listas de espera cirúrgicas foi uma das prioridades definidas no Plano de Emergência para a Saúde, apresentado em maio de 2024. O primeiro Governo de Luís Montenegro deu prioridade às cirurgias oncológicas, tendo lançado o programa OncoStop, que tinha como objetivo reduzir a zero o número de utentes a aguardar para lá dos TMRG e com cirurgia oncológica por agendar até agosto de 2024. Para isso, o Governo criou um regime excecional, que distribuía 90% do valor da cirurgia pela equipa de profissionais. O objetivo foi cumprido mas desde agosto de 2024, e uma vez terminado o programa, que o número de doentes oncológicos nesta situação tem vindo a aumentar paulatinamente.

Na área não oncológica, o governo lançou, em novembro de 2024, o Plano de Curto Prazo de Melhoria do Acesso a Cirurgia Não Oncológica. O despacho, assinado pela ministra da Saúde, indicava que todos os utentes deveriam ter uma “data de agendamento de cirurgia registada até 31 de dezembro de 2024” e cirurgia realizada até 31 de agosto de 2025. No entanto, o primeiro objetivo, o do agendamento, falhou, uma vez que, na data prevista, mais de 17.800 doentes ainda não tinham a cirurgia marcada.

O Governo decidiu então reformular os objetivos e a publicar, em janeiro de 2025, um novo despacho (que corrigia o primeiro) no qual abandonava as metas temporais e previa apenas que “todos os utentes deverão ter garantida e assegurada, pela instituição de destino, uma data de agendamento e a realização de cirurgia, no prazo máximo de 45 dias, contados desde a data da cativação do utente”.

Melhoria nas listas de espera foi transitória. Aumento dos utentes fora dos TMRG tem sido constante

O programa de recuperação da lista de espera não oncológica parece ter surtido algum efeito. Logo no mês seguinte à publicação do primeiro despacho, em dezembro de 2024, inverteu-se a tendência de crescimento do número de utentes a aguardar cirurgia fora dos TMRG e com a operação por agendar, que se verificava até aí. No entanto, a tendência positiva durou pouco, apenas de dezembro de 2024 até fevereiro de 2025. Em março deste ano, os números voltaram a aumentar e têm-se avolumado de forma consistente nos últimos meses.

Ou seja, depois de uma melhoria transitória registada nas áreas oncológica e não oncológica, o número de utentes a aguardar cirurgia fora dos TMRG e sem operação marcada tem vindo a aumentar (anulando os efeitos dos programas lançados pelo Ministério da Saúde) e já é até superior ao número de pessoas que estavam na mesma situação no mês em que o primeiro governo da AD e atual ministra da Saúde, Ana Paula Martins, tomaram posse, em abril do ano passado. Nessa altura, eram 20.361 os utentes fora dos TMRG e com cirurgia não agendada, menos 500 do que em agosto de 2025.

“Estes dados são uma prova do falhanço do Plano de Emergência”, reage o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH). Xavier Barreto diz não estar surpreendido com a falta de resultados dos planos de recuperação das listas de espera cirúrgicas e defende que o problema só se poderá resolver com o reforço do investimento na contratação de profissionais e na aposta na construção de mais blocos operatórios e compra de equipamentos, bem como com a melhoria dos índices de produtividade dos hospitais.