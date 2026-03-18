Montenegro venceria Passos? "Não tenho nenhuma dúvida sobre isso"

“Acordo com o PS na reforma laboral? Sou profundamente crente”

Esta semana houve um tom diferente no fim das negociações para a reforma laboral. Já está mais convicto da boa-fé da UGT? O PSD, e também Hugo Soares, tem sugerido que a central sindical está a agir em nome dos interesses do PS.

Nem mais convencido nem menos convencido. O Governo está a fazer aquilo que deve ser feito: propor uma reforma da legislação laboral com profundidade. As reformas e transformações devem-se fazer em períodos de grande normalidade, quando a economia está pujante e o emprego em máximos de que não há registo. A metodologia deve ser esta: levar ao máximo a concertação social. Mas é chegada a altura de olharmos para questões substantivas, que aparentemente separam a UGT dos restantes parceiros sociais, e perguntar ao país e aos trabalhadores se têm a mesma visão. O banco de horas é a possibilidade de, por acordo entre o trabalhador e a empresa, o trabalhador poder corresponder com mais horas de trabalho do que o seu horário de trabalho normal. As economias são dinâmicas, os mercados são competitivos e funcionam a uma escala cada vez mais global. Uma empresa que a determinada altura tem um volume de encomendas maior quer fazer mais para crescer, pagar melhores salários, contratar mais. Por acordo, pode perguntar aos trabalhadores: os senhores importam-se de nesta semana trabalharem mais duas horas por dia? Se o trabalhador disser que sim, na semana seguinte pode descontar essas horas no horário e usufruí-las para tempo de lazer. Não há nenhum trabalhador que veja aqui uma agressão aos seus direitos laborais.

Levar ao máximo a concertação significa o quê? Se o acordo falhar, tem de levar o pacote inicial, da maneira como está agora, ao Parlamento e pronto?

É evidente que, se não houver acordo de concertação social, o processo legislativo deverá seguir os seus termos. Às vezes espanto-me, porque ouvi o líder do PS apelar ao Governo para que voltasse a sentar a CGTP na concertação social. É de gargalhada, com toda a franqueza. Então o líder do PS acha que o Governo deve pedir pelas alminhas à CGTP para se sentar na concertação social, quando a CGTP disse desde a primeira hora que não queria estar sentada à mesa? Algum político com responsabilidade acha que a CGTP, que apareceu numa reunião para a qual não foi convidada, forçando a entrada, de palco e de microfone e colunas atrás quer seriamente discutir alguma coisa? Valha-me Deus, a CGTP não vai negociar com o Governo porque não quer, quer apenas criar ruído. Por outro lado, não deixa de ter a sua graça, José Luís Caneiro era membro de um Governo que teve uma agenda para a legislação laboral que não teve acordo na concertação social, trouxe a proposta para o Parlamento e aprovou-a aqui com a maioria absoluta de António Costa. O mesmo partido que há três anos não teve acordo na concertação social, que aprovou o seu pacote no Parlamento, e que teve um alto responsável que tratava a concertação social como “feira de gado” não tem legitimidade para apontar o dedo a este Governo no que diz respeito ao diálogo social.

Está a haver alguma hipocrisia da parte do PS nesta questão?

Não é hipocrisia, é mais do que hipocrisia. É uma deriva populista que não faz sentido nenhum. O PS devia ter responsabilidade. A pergunta ao PS que se deve fazer hoje é: é contra o banco de horas, tal qual aqui o expliquei? É contra o outsourcing? É a coisa mais simples do mundo – uma empresa de sapatos poder-se dedicar àquilo que faz bem, para poder ser mais especializada, e por exemplo, contratar fora os serviços informáticos. Não vejo aqui nenhuma agressão aos trabalhadores. Até porque esta dicotomia entre o que é bom para as empresas é mau para os trabalhadores é algo absolutamente revolucionário, que já ficou lá atrás.

Mas já que falava da posição do PS. Quando o acordo chegar ao Parlamento, o PS tem dito que vota contra. O Chega mandou rasgar e fazer de novo. Como é que se chega a acordo nestas circunstâncias?

É por isso que acho que a discussão no espaço público deve ser a mais reduzida possível porque depois ficamos escravos das próprias palavras. Os políticos são craques a arranjar nuances no discurso para poderem depois ter matizes nas suas posições. Espero que seja isso que venha a acontecer. Tem havido também uma intervenção muito positiva do Presidente da República nesta matéria, apelando constantemente ao diálogo. É minha convicção que Portugal vai ter uma posição laboral mais competitiva, amiga dos trabalhadores e amiga das empresas, porque as duas coisas são compaginadas e possíveis.

Mas, o PS, com tudo o que disse, acha que ainda é possível que recue?

Sou profundamente crente.

Mas mais à direita?

Como sou profundamente crente e acredito na capacidade de diálogo dos deputados no Parlamento. Estou convencido ainda é possível ter o Partido Socialista e o Chega. Esse é um tema do qual procuro muito falar. Esta ideia peregrina de que quando o PSD fala com o PS não pode falar com o Chega ou vice versa.

Mas é natural que o conteúdo da reforma não agrade aos dois.

Não consigo perceber porquê. O país está dividido hoje em três grandes blocos eleitorais, com o espelho na representatividade parlamentar de forma muito cristalina. Tenho dito muitas vezes que a transformação que o país precisa é muito mais que uma mudança ideológica, é uma mudança tranquila. O que ninguém acha é que o país deve continuar sem transformações. Quando falamos em regular a imigração como regulamos, isso é a identificação de um problema que era evidente aos olhos de todos. Porquê é que não posso fazer isto com o Partido Socialista e com o Chega? Um dos grandes méritos que o Chega teve é ter sido o primeiro a colocar o tema da imigração da forma que colocou. Muitas vezes de forma radical, às vezes a raiar a xenofobia, mas a pôr o dedo na ferida de um problema que o país tinha. Aliás, Pedro Passos Coelho falou disto nas primeiras alterações legislativas. Mas, não percebo porque é que o PS não aceita, estando identificado o problema, que se deve fazer uma mudança. No IRC, igual. Na fiscalidade, igual.

Mas na reforma laboral o Chega mandou rasgar e fazer de novo e Luís Montenegro até o associou à CGTP.

Sim, porque é demonstração de que o Chega é um partido que se radicaliza e aí assemelha-se muito à extrema-esquerda. Os movimentos eleitorais são tão evidentes que falam por si. Um dos principais nichos eleitorais do Chega, designadamente a Sul, foram transferências diretas de votos do PCP. Não deixa de ser curioso, mas é bem verdade e tem a ver com esse discurso mais radical e populista. O que o primeiro-ministro quis dizer é que o Chega tinha uma linguagem muito parecida com a do CGTP e tem mesmo.

Então é difícil aprovar uma reforma laboral com o Chega?

Veremos. O Chega diz-se um partido transformador, que não quer que nada fique na mesma, aliás, por eles o regime já tinha caído e sido construído três vezes. Na legislação laboral o Chega entende que Portugal precisa de uma economia mais competitiva.

É preciso que o Chega se defina?

Uma coisa é o discurso político, às vezes mais radical para vender a um eleitor. Não sou assim. Acho que isso prejudica o país e os entendimentos entre os partidos. Coisa diferente é a realidade concreta do dia-a-dia em que há necessidade dos partidos efetivamente dialogarem. E os políticos, os mais experimentados, são craques em matizar as suas posições e ninguém levará a mal que isso aconteça. Eu não levarei, certamente.

Se o Governo e o PSD conseguirem aprovar apenas uma versão muito mitigada da reforma laboral, isso não é uma derrota?

É uma derrota para o país, não para o Governo. O executivo tem a consciência que tem maioria relativa, que tem que encontrar respaldo parlamentar para aprovar legislação. Tem que ter diálogo. Nem tudo o que tem vindo ao Parlamento que vem do Governo sai como aqui chegou. O país tem que perceber depois as posições de cada um. Tem que perceber que o Governo queria fazer isto e a oposição deixou fazer isto e depois julga no momento certo, nas eleições. Se está mais inclinado para uma reforma mais profunda, deposita mais confiança e mais força na AD para poder fazer transformações com maiorias parlamentares. Se entende que é bom assim e que estas transformações não eram necessárias, então continua a votar como tem votado, mas isso é uma decisão do país.