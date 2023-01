Se antes de o pássaro ser “libertado” estavam em silêncio devido a publicações que violaram as regras, com a chegada de Elon Musk as portas do Twitter voltaram a abrir-se. Foi com o autodenominado “absolutista da liberdade de expressão” que se deu o regresso de figuras como Donald Trump, Andrew Tate ou Kanye West. Pelo menos em teoria.

Alguns dos retornados voltaram a ser tão ativos como antes, com vários tweets e retweets por dia. Com Trump não aconteceu o mesmo. Se, antigamente, muito do que o antigo Presidente dos Estados Unidos pensava era colocado no Twitter, dois dias após a invasão do Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, isso mudou.

O empresário foi banido do Twitter face a possíveis riscos de incitamento à violência e, três meses depois, afirmou que tinha sido o próprio a transformar o pássaro azul numa plataforma “entusiasmante”. No entender de Trump, após a sua suspensão, a rede social voltou a ser “fraca”: “Muitas pessoas estão a abandonar essa rede social, que se tornou muito, muito enfadonha — é o que me dizem.”

Foi preciso mais de um ano e meio para que o regresso de Donald Trump começasse a ser equacionado. Menos de um mês depois de adquirir o Twitter, Elon Musk partilhou uma sondagem onde questionava se deveria reverter a suspensão do ex-presidente norte-americano. A votação, que contou com a participação de mais de 15 milhões de pessoas, foi renhida: 51,8% a favor e 48,2% contra o regresso.

