Entre 24 disciplinas do atletismo, há uma que é fisicamente mais puxada e até violenta do que as restantes. Porque o primeiro apoio depois do salto pode fazer com que o peso do corpo chegue a atingir 20 vezes mais, porque o segundo e derradeiro apoio antes de chegar à caixa é um desafio tão grande ou maior ao nível de stress que é criado no plano muscular, das articulações e dos ligamentos. Apesar de ter começado também no salto em comprimento (e com marcas para fazer carreira), Nelson Évora quis tornar-se o melhor naquele que é o maior desafio da modalidade que aprendeu a venerar desde pequeno pela TV. Foi no triplo que ganhou tudo o que tinha para ganhar. Literalmente: foi o quarto de cinco campeões olímpicos portugueses em 2008, sagrou-se campeão mundial em 2007 e ganhou três títulos de campeão europeu ao Ar Livre e em Pista Coberta entre 2015 e 2018 entre dezenas de medalhas nacionais e internacionais. Tornou-se um exemplo.

Além das conquistas desportivas e da visibilidade mediática que as mesmas trouxeram, Évora, hoje com 38 anos, foi o melhor exemplo das últimas duas décadas no que diz respeito à capacidade de resiliência para fintar lesões graves e encontrar sempre uma vida suplementar quando as decisões apareciam. Sofreu fraturas de stress, teve uma lesão gravíssima na tíbia que muitos colocavam quase como um ponto final na carreira ao mais alto nível competitivo, fez uma intervenção ao joelho que o obrigou também a parar. Se antes, a 100% no plano físico, era trabalhar e trabalhar, a partir daí passou a ser trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar mais um bocado para um currículo que, admite, às vezes parece não acreditar. Ainda assim, e ao programa “Em 40 minutos” da Rádio Observador, o saltador diz que os verdadeiros heróis são aqueles que abdicam de tudo e fazem todos os sacrifícios mesmo sem experimentar essa parte final do sucesso.

[Ouça aqui Nelson Évora em 40 Minutos]

