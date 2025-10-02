Nova barragem ou parques eólicos e solares? Elétricas espanholas disputam o Minhéu na Serra do Alvão

Composto por três barragens, Gouvães, Daivões e Alto Tâmega, o empreendimento já a operar é uma das maiores unidades de armazenagem da Europa. Apesar de estar fora do sistema do Alto Tâmega, o projeto do Minhéu trará, diz a Ibedrola, várias melhorias a este sistema.

A nível operacional — melhor gestão da água armazenada e da produção de energia em períodos de maior procura.

A nível energético — com um acréscimo estimado de 2.500 a 3.000 GWh por ano na produção do sistema, reforçando a estabilidade da rede e a segurança do abastecimento.

A nível ambiental — contribui para a redução de emissões e para a transição energética.

Um despacho que permite “projetos sem viabilidade técnica” e os terrenos já prometidos

A proposta de definição de âmbito para barragem do Minhéu é o primeiro passo para obter aprovação ambiental e é uma insistência depois da Iberdrola ter, em 2022, submetido uma primeira proposta que não teve sucesso. A elétrica suporta o novo pedido de licenciamento ao abrigo de uma alteração introduzida a 5 de maio a um despacho conjunto da APA (Agência Portuguesa do Ambiente) e da DGEG (Direção-Geral de Energia e Geologia).

A alteração foi introduzida após o apagão de abril e vai de encontro à intenção manifestada pelo Governo de reforçar a capacidade de armazenamento nas barragens. Permite a um promotor avançar com projeto, tendo apenas uma declaração do diretor-geral da DGEG de capacidade de injeção na RESP (rede elétrica de serviço público) na área pretendida para o horizonte temporal de 2032 e 2033. Ou seja, pode avançar com o licenciamento para armazenamento sem o título de reserva de capacidade que garanta essa injeção. Ainda que a DGEG, na declaração emitida, ressalve que esta “não atribui quaisquer direitos e como tal não pode gerar expetativas de avanço no licenciamento, em consonância com a suspensão de novos pedidos de licenciamento para a produção para venda à rede.”

A nova versão de definição de âmbito para o complexo hidroelétrico foi colocada em consulta pública em julho e suscitou mais reservas e críticas, o que, associado a lacunas na informação, levou a comissão de avaliação nomeada pela APA a concluir que a proposta não cumpria os requisitos necessários.

A contestação mais forte vem da Acciona, empresa espanhola do setor das infraestruturas que opera na área de comercialização e produção de energia renovável em Portugal. Detém, entre outras, a central fotovoltaica da Amareleja, em Moura. A crítica à facilitação do licenciamento atinge também o despacho emitido pelas entidades licenciadoras.

Questionada pelo Observador sobre os reparos ao projeto e se sobre se tenciona voltar a tentar o licenciamento, a Ibedrola não respondeu em tempo útil. A Acciona também não quis dar mais informação. As duas empresas não identificam o investimento previsto para estes empreendimentos.

Para a Acciona, despacho de maio da APA/DGEG “permite que projetos sem viabilidade técnica comprovada avancem para a fase de avaliação de impacte ambiental, consumindo recursos de administração e prejudicado projetos com maior maturidade, por representarem impactos cumulativos adicionais, sem no entanto mostrarem evidência de qualquer garantia de ligação à rede”. E “enfraquece os princípios de rigor e maturidade exigidos pela admissibilidade dos projetos nos procedimentos de AIA ao permitir a substituição do TRC por uma mera declaração do diretor-geral da DGEG.

A promotora reclama ainda ser titular dos direitos de exploração de diversas áreas baldias na zona, tendo assegurado contratos de cessão de exploração celebrados com a entidade que gere os baldios. As áreas abrangidas por estes contratos “coincidem com parte significativa do projeto proposto pela Iberdrola”, nomeadamente naquela que é a área provável de implantação do reservatório na zona da cumeada no Monte do Minhéu. E indica ter uma declaração de interesse municipal para o projeto de julho de 2020.

Estes trunfos acenados pela Acciona são corroborados por outras participações na consulta pública ao projeto de Iberdrola. A Junta de Freguesia do Alvão confirma que a construtora espanhola é a titular dos pedidos do acordo com a REN e apela à APA para que reconheça a “inexistência de direitos de utilização da Iberdrola de parte considerável dos terrenos porque estes foram cedidos à empresa Vila Pouca para implementação de um projeto de energias renováveis”.

A Nenuphar, promotora original dos pedidos de ligação e que os cedeu à Acciona, faz eco dos reparos apresentados por esta empresa.

É também manifestada a preocupação de produtores renováveis já instalados na região, nomeadamente a EnergieKontor, que quer assegurar a compatibilidade entre o empreendimento da Iberdrola e as centrais eólicas que explora, no parque das Trandeiras, e cuja área pede que seja excluída do perímetro abrangido pelo complexo hidroelétrico do Minhéu.

Há ainda tomadas de posição por parte de geólogos da Cluster Portugal Resources e da associação da indústria extrativa que manifestam a sua discordância dado o projeto incidir sobre uma zona de alto potencial de litinídero e feldspato, o que pode comprometer a prospeção e exploração de matérias primas críticas, nomeadamente de lítio.

Em causa estão igualmente reservas em matéria ambiental, dada a proximidade do Parque Natural do Alvão. Grande parte da área do parque que se localiza nos concelhos de Vila Real e Mondim de Basto corresponde à cabeceira do rio Olo, que nasce nas montanhas a nascente do parque e corre para poente em direção ao rio Tâmega.

A criação de um reservatório com cerca de 20 milhões de metros cúbicos de água numa zona de Rede Natura terá impactos “significativos e desproporcionados face a outras alternativas como a eólica”, refere uma das empresas que participou na consulta pública.

A autarquia de Vila Pouca de Aguiar assinala que a área de estudo abrange a ZEC do Alvão/Marão, e que se sobrepõe a uma zona importante para aves com reconhecimento internacional. Refere preocupação com a necessidade de construção de novas linhas elétricas de Muito Alta Tensão (400 kV), numa região já pressionada por projetos hidroelétricos e eólicos, cujos impactes cumulativos são substanciais.

Considera que o projeto irá originar impactes ambientais, sociais e económicos significativos no concelho, pelo que em sede de EIA é essencial avaliar e prever cuidadosamente formas de compensação efetiva, concreta e proporcional, compatibilizadas com as autarquias locais e articuladas com os objetivos de coesão, sustentabilidade e valorização territorial.

Projeto da Iberdrola volta atrás por “lacunas”. Projeto da Acciona em consulta

Para já, a nova barragem fica no papel. A comissão de avaliação considerou insuficiente a informação e fundamentação da proposta de definição de âmbito submetida pela Iberdrola a consulta publica este verão, pela segunda vez.

Uma das principais falhas apontadas é a indefinição da área efetiva de implementação do projeto, bem como indefinição da ligação à rede. É ainda referida a não inclusão de uma análise fundamentada de alternativas, não obstante a área em estudo ser significativamente maior do que a proposta em 2022. A necessidade de instalar linhas elétricas para ligar o empreendimento à rede é, em cima mesma, “uma fonte potencial de impactes significativos sobre diversos descritores ambientais, designadamente sistemas ecológicos, uso de solo, património e paisagem. Pelo que, a análise de alternativas ganha particular importância”.

A comissão de avaliação aponta para a existência de “diversas lacunas na caracterização de componentes essenciais, o que compromete a compreensão integral do mesmo e dificulta a delimitação clara dos aspetos a considerar para o EIA”. E recomenda à Iberdrola que avance com uma avaliação ambiental na fase de estudo prévio para analisar e ponderar alternativas viáveis e abrir caminho para a melhor solução ambiental, considerando que a ponderação de alternativas de localização e de ligação à rede, assim como de soluções tecnológicas “ganha relevância perante as questões levantadas na discussão pública. Entende-se existir margem para identificar alternativas”.

Semanas depois desta pronúncia para o projeto da Iberdrola, a Acciona deu entrada com o processo de definição de âmbito de estudo de impacte ambiental para os três centros de produção elétrica. Cada um destes centros prevê a instalação de 10 aerogeradores com potência de 70MW e um parque fotovoltaico de 30 MW e respetivas linhas elétricas de muito alta tensão para um ponto único de ligação à rede na subestação já existente da REN em Vila Pouca de Aguiar. Cada um tem prevista uma capacidade instalada de baterias de 5 MW e duas horas de acumulação num total de 10 MW.

Os projetos encontram-se em fase de consulta pública.

A localização dos sistemas de armazenamento de energia em Baterias (BESS) foi selecionada, tendo sido privilegiada a instalação em zonas com topografia plana e na proximidade imediata das subestações (SET) de cada projeto, de modo a minimizar perdas elétricas e facilitar a integração funcional com os restantes componentes do sistema.

O projeto tem um prazo de construção previsto de 18 meses para operar durante 30 anos. Para a localização destes empreendimentos são apresentadas várias alternativas, algumas das quais se sobrepõem parcialmente com os limites da Zona Especial de Conservação Alvão/Marão.