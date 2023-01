Dois ministros e seis secretários de Estado tomarão posse esta quarta-feira, 4 de janeiro. Além da substituição dos elementos que se demitiram, o Governo aproveita para mudar (por motivos de saúde, segundo fonte oficial) um elemento no Ministério da Agricultura, liderado por Maria do Céu Antunes. Os escolhidos não são totalmente desconhecidos das lides políticas. Dos seis novos, três têm experiência nos gabinetes ministeriais. Dois transitam diretamente para secretários de Estado, um terceiro deixou essa função há menos de um ano, quando o novo Governo tomou posse. Neste grupo ainda há mais ligações políticas, já que a nova da agricultura foi nomeada por governos socialistas para uma direção geral e Hugo Pires é deputado do PS, próximo de Ana Catarina Mendes, a quem já tinha recusado um convite para este Governo.

Nas secretarias de Estado mantém-se a tendência do Governo de António Costa de recorrer àquilo que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa apelidou de “prata da casa”. Na conferência de imprensa na qual anunciou a remodelação, António Costa argumentou: “Seria estranho que um Governo do PS não tivesse pessoas do PS ou da área política do PS”.

No Ministério do Ambiente volta a haver uma mudança orgânica, já que Duarte Cordeiro volta atrás e separa o Ambiente da Energia, duas pastas que João Galamba tinha acumulado e que tinha motivado muitas críticas.

