Conheceu Pedro Nuno Santos cedo, foi convidada por Pedro Nuno Santos para trabalhar no Governo, tem um estilo parecido com o de Pedro Nuno Santos. As referências ao ministro demissionário das Infraestruturas são uma constante quando se tenta traçar o perfil da sua delfina, a nova ministra da Habitação, Marina Gonçalves — reconhecida por “trabalhar desalmadamente” para chegar a resultados concretos mas olhada com desconfiança pela “marca ideológica”, de esquerda, muito forte para alguns no topo do PS.

“Ela tem ‘pica’ a trabalhar”, resume um dirigente do PS. Um pouco por todo o lado, de colegas do Governo a amigos do tempo da JS, a descrição é a mesma, as expressões variam pouco: “Adora trabalhar”, “se for preciso não dorme”, “é a primeira a chegar e a última a sair”, ” é uma máquina de trabalho”, e por aí fora. Mas além de estudar muito os dossiês tem um perfil muito “político”, asseguram fontes socialistas — o que veio “emprestar um perfil mais político” à pasta também, vertente que a direita tem notado, sobretudo para criticar as posições mais à esquerda assumidas pela até agora secretária de Estado.

É também consensual a descrição que desenha a nova ministra como alguém da total “confiança pessoal e política” para Pedro Nuno, assim como “extremamente leal” ao ministro demissionário e até “patrocinada” por ele no partido. O que já leva à leitura, dentro do PS, de que é promovida no Governo (tal como João Galamba) também com o objetivo de manter a ala pedronunista controlada e não dar espaço a que o setor mais à esquerda do PS se torne mais vocal em críticas à maioria absoluta de Costa. “Mantê-los debaixo da asa”, resume um dirigente.

Um pedronunista reconhece os efeitos possíveis desses cálculos: “Limita um bocado, se o Pedro estivesse a pensar em fazer algum tipo de levantamento de voo… Tenta extinguir esse fogo. Mas ele também vai estar calmo e discreto, na bancada parlamentar”, antecipa.

