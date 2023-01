António Costa puxou do histórico dos últimos sete anos para dizer que, apesar das “vicissitudes” na composição ou na “orgânica” que foram tendo os seus Governos, conseguiu ultrapassar sempre as dificuldades. E promete fazê-lo de novo. Quanto ao facto de ter recrutado os novos ministros dentro do Governo (João Galamba passa a ministro das Infraestruturas e Marina Gonçalves a ministra da Habitação), o primeiro-ministro negou, em conferência de imprensa esta segunda-feira, que haja “esgotamento” e justificou as escolhas com o facto de garantirem que “não há descontinuidade” das políticas.

O primeiro-ministro — que desde o caso TAP/Alexandra Reis só tinha feito uma declaração de poucos minutos a jornalistas no funeral de António Mega Ferreira — fez rasgados elogios ao novo ministro das Infraestruturas. António Costa diz que “João Galamba, para surpresa de muitos, foi um excelente secretário da Estado da Energia” e que “revelou qualidades executivas muito importantes”. O chefe de Governo disse mesmo que os progressos do país na transição energética “muito se devem a ele [João Galamba]” e destacou a “criatividade para resolver problemas”.

Sobre Marina Gonçalves, a nova ministra da Habitação, António Costa foi mais contido nos elogios, mas disse que “imprimiu uma boa dinâmica à política de habitação, numa fase em que ainda estava relativamente embrionária”.

Falando sobre ambos, Costa descreveu os novos ministros como “duas pessoas com experiência governativa”, que “conhecem os meandros da Administração”, que “não se embaraçam com as exigências da transparência e da burocracia necessária à boa contratação pública” e que “dão garantias de que não haverá descontinuidade do que está a ser executado e que haverá estabilização e estabilidade na execução das políticas”.

