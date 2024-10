Num debate cordial e contido, JD Vance moderou-se e Tim Walz procurou cativar o centro

Os piscares de olho às bases surgiram à direita no tema da imigração e à esquerda no tópico do aborto, mas longe da retórica mais agressiva usada no último debate entre Donald Trump e Kamala Harris. Mas também houve fraquezas a registar. Por mais minutos que passassem, Tim Walz não conseguiu descolar dos múltiplos exemplos do estado do Minnesota, onde é governador, falhando por vezes a mensagem nacional. Já JD Vance teve de fazer muitos recuos face a propostas que defendeu no passado — e não conseguiu desenvencilhar-se da questão da invasão ao Capitólio.

Ao centro, os exemplos do Minnesota e os ataque a Trump. Como Tim Walz debateu contra JD Vance

O candidato democrata à vice-presidência dos Estados Unidos da América parecia ter um guião para este debate. Quando era questionado pelas jornalistas, começava por abordar o tópico, respondia o que queria (e até fugia a certas perguntas quando não lhe era conveniente), dava exemplos da obra feita no estado do Minnesota, onde é governador, e apontava baterias contra Donald Trump. Ataques diretos a JD Vance foram raros e até houve momentos de concordância. “Desfrutei do debate de hoje até agora”, chegou a confessar a certa altura Tim Walz.

Em praticamente todos os tópicos discutidos, Tim Walz atacou diretamente o ex-Presidente. Logo na primeira questão, confrontado sobre se apoiaria um ataque contra o Irão num momento de aumento de tensão no Médio Oriente, o democrata não foi categórico. Por um lado, o candidato a vice-presidente lembrou que tudo começou com o 7 de outubro, quando os “terroristas do Hamas massacraram israelitas”, por outro, considerou importante que se “termine com a catástrofe humanitária na Faixa de Gaza”.

Aproveitando este tópico, no que definiu como sendo um “mundo perigoso”, Tim Walz acusou o antigo Presidente de ser “perigoso” e de não esconder “a sua admiração” por autocratas, como Vladimir Putin. Neste sentido, frisou ainda a “liderança inconstante” na maneira como Donald Trump geriu a política externa dos Estados Unidos. Prova disso foi, segundo o governador do Minnesota, o facto de ter retirado Washington do acordo nuclear com o Irão. “O Irão está mais próximo de desenvolver armas nucleares agora por causa de Donald Trump”, frisou.

Os ataques a Donald Trump sucediam-se, muitos deles focados quer na sua atuação quando passou pela Casa Branca, quer pelas suas declarações ou ações públicas. No que toca a uma questão sobre alterações climáticas, Tim Walz atacou o ex-Presidente por ter convidado “empresários da indústria petrolífera para a sua mansão em Mar-a-Lago para lhe darem donativos para a campanha” em troca de uma redução de impostos.