O deputado de Zelensky que anda de granada no bolso para matar russos — e morrer em vez de se render

Como é que o parlamento continua a funcionar em tempo de guerra?

Mantemos ligações uns com os outros para partilharmos informação. Fazemos sessões à porta fechada, para redigir certas leis. E devemos continuar a fazer mais algumas.

Mas estavam presentes os deputados todos?

A maioria. A média de votos da última sessão foi 335 votos (de um total de 427 deputados).

Estavam jornalistas presentes?

Não. Só os membros do parlamento. Mas eu filmei a sessão, posso mostrar…

O jovem deputado do partido do presidente Zelensky vai à galeria do telemóvel e exibe, orgulhoso, um curto vídeo desta sessão parlamentar. No mesmo aparelho, mas no WhatsApp, tem uma troca recente de mensagens com o deputado português Marcos Perestrello, presidente da Comissão Parlamentar de Defesa.

Yegor Chernev é muito ativo na frente diplomática, ora dando entrevistas aos principais meios de comunicação internacionais, ora tentando influenciar deputados de outros parlamentos de países europeus, para tomarem mais decisões que contribuam para parar a invasão russa.

A decisão de se juntar aos militares. E a pistola, a granada, a Kalashnikov e o carro

No parlamento ucraniano, é presidente da comissão para a transformação digital. De repente aparece como membro da Força de Defesa Territorial. Como é que isto aconteceu?

Logo no primeiro dia. Havia uma ameaça de invasão a Kiev pela Federação Russa. Tínhamos de estar unidos e defender a nossa capital. Por isso, decidi que tinha de juntar-me à Força de Defesa Territorial. É por isso que estamos a falar aqui, é o quartel-general. Temos de defender Kiev para proteger a nossa soberania.

Voluntariou-se? Ligou a alguém a dizer que estava disponível?

Há muitas pessoas que se juntaram à Força de Defesa Territorial.

Mas não muitos deputados.

Não, mas muitos cidadãos.

Deram-lhe uma arma?

Sim.

Já tinha usado armas?

Sim, sou um veterano, fui soldado em 2014. Depois voltei a ser um civil.

Deram-lhe uma Kalashnikov?

Não só uma Kalashinikov. Também esta…

Mostra uma pistola da era soviética, uma Makharov de 1971, com espaço para 8 balas. E tira do bolso do casaco uma granada.

Já usou a pistola desde 24 de fevereiro?

Não. Só treinei, mas não a usei.

Tinha um alvo com a cara de Putin?

Algo desse género, sim. Os meus deveres têm mais a ver com fornecimentos de bens de que a Força precisa, como coletes à prova de bala e capacetes.

Porque é que é tão difícil conseguir isso?

Há muita procura. Só em Kiev temos 8 mil pessoas nas Unidades da Força de Defesa Territorial. E há muito mais fora de Kiev. Portanto, precisamos de dezenas de milhares de coletes para todos eles. Os países ocidentais enviaram-nos muitos destes equipamentos, mas ainda precisamos de muitos mais. Estamos à procura de mais coletes à volta do mundo e conseguimos de vez em quando. Estão a caminho, comprados pelo Ministério da Defesa ou por voluntários. Fazemos isto todos juntos.

Que outras tarefas tem na Defesa Territorial além de ajudar a tratar dos fornecimentos?

À noite temos deveres de combate.

Está num check-point?

De tempos a tempos, sim, algumas horas.

Está a pedir passaportes a quem passa de carro?

Não exatamente. Temos setores de observação, para controlar o que está a acontecer.

Já teve algum percalço nesse setor de observação?

Ainda não, graças a Deus.

O jovem deputado do partido Servidor do Povo não consegue indicar o cargo que ocupa na Defesa Territorial. Mas a influência nota-se na deferência com que é tratado pelos outros membros, no local importante escolhido para a reunião e no carro que lhe atribuíram: um SUV blindado, de origem japonesa, oferecido à Defesa Territorial ucraniana pela própria marca.

Outra frente que Yegor Chernev tem acompanhado de perto é a ciberguerra: “Temos equipas que juntam hackers ucranianos e grupos internacionais para defenderem a nossa infraestrutura digital e tentar destruir a do inimigo”. Diz que se notam tentativas insistentes de intrusão russa nos sites e bases de dados ucranianos. E que já tiveram alguns sucessos a piratear vários sites de media russos, para serem postos a transmitir informação ucraniana.

Há também um esforço no sentido de criar apps que ajudem a população a encontrar os abrigos ou a receberem informação rigorosa sobre corredores humanitários e o posicionamento de tropas inimigas. O satélite de Elon Musk tem sido útil para conseguir ligação à internet nos locais onde a infraestrutura foi destruída pelos russos. Outra batalha é a pressão junto das maiores empresas digitais internacionais para deixarem de funcionar na Rússia. A maioria já decidiu sair, depois de conversações com o ministro ucraniano para a transformação digital.